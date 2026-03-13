Jamie Carragher: "Seguramente es la última temporada de Guardiola en el City; estarán decepcionados con una sola Champions en diez años"

El partido del Manchester City en el Bernabéu sigue dando de qué hablar. El planteamiento ofrecido por Pep Guardiola ha recibido una lluvia de críticas en Inglaterra. No solo por haber perdido, sino por haberse llevado una dura goleada (3-0) frente a lo que consideran el peor Real Madrid en mucho tiempo.

Los principales medios de comunicación pusieron en duda el planteamiento de Pep, con cuatro delanteros y un sistema en el que se olvidaba del centro del campo y que provocó que "el Real Madrid destrozara al City", según The Telegraph.

Más allá de la prensa británica, una de las voces más críticas con el técnico catalán fue Jamie Carragher, quien puso en duda la continuidad de Pep en la Premier League y quien criticó duramente al conjunto 'cityzen'. La leyenda del Liverpool, ahora analista y comentarista en 'CBS Sports', dejó caer la marcha del de Santpedor.

"No lo sabemos ciertamente, pero seguramente podría ser la última temporada de Pep Guardiola en el Manchester City", dijo tras la ida de los octavos de final de la Champions. "Va a ser difícil de revertir eso", añadió refiriéndose a la eliminatoria pero también al futuro del exentrenador del Barça.

Una sola Champions

Los argumentos los tiene claros Carragher. Pese a haber sido la figura que revolucionó la Premier desde su llegada y que ha conquistado todos los títulos posibles, con una Champions no es suficiente. "¿Cuánto tiempo lleva en el Manchester City? ¿Nueve o diez años? Y solo una Champions League. Yo creo que estarán decepcionados con eso", insistió el exfutbolista con respecto a la directiva de la entidad.

No entiende Carragher cómo el cuadro 'cityzen' ha sido capaz de perder, no solo frente a rivales de menor entidad, sino también frente a uno de los peores equipos del Real Madrid en los últimos años: "El Manchester City ha tenido algunas derrotas realmente desastrosas en la Champions League. Porque son contra equipos ante los que no debería perder".

"El día que estrenamos este programa perdieron contra el Olympique de Lyon, perdieron contra el Chelsea en una final... Ese Chelsea era un gran equipo, pero no era tan bueno como el City. Y este no es un gran Real Madrid, es de los peores a los que se ha enfrentado el City", concluyó Carragher.