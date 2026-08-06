¡James Trafford protagoniza un traspaso récord en la Premier!

El Leeds United ha cerrado el fichaje de James Trafford, del Manchester City, por el que pagará un total de 45 millones de libras (52 millones de euros), convirtiéndole en el portero británico más caro de la historia.

Trafford, que se quedó sin el puesto de primero portero en el City la temporada pasada ante la llegada de Gianluigi Donnarumma, llega al Leeds tras jugar 17 partidos el curso anterior, la mayoría de ellos en las Copas, y después de no jugar ni un minuto en el Mundial con Inglaterra.

James Trafford y Gianluigi Donnarumma / EFE

El City ha revalorizado al portero, al que compró por 27 millones de libras el verano pasado procedente del Burnley.

Con este traspaso, Trafford se convierte en el portero británico más caro de la historia, superando a Jordan Pickford, por el que el Everton pagó al Sunderland 30 millones en 2017.

James Trafford jugará en el Leeds / EFE

Además, es el tercer portero más caro de la historia, sólo por detrás de Kepa Arrizabalaga (68 millones) y Alisson Becker (62 millones).