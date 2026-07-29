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PREMIER LEAGUE

Jack Grealish se queda fuera de la gira del Manchester City por lesión

El atacante inglés, que aún tiene un año de contrato, no ha superado la lesión de pie que lo apartó de la temporada y del Everton

Grealish anotó su primer gol con la camiseta del Everton

Grealish anotó su primer gol con la camiseta del Everton / X

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EFE

El extremo Jack Grealish, del Manchester City, se ha quedado fuera de la gira de pretemporada del club inglés al no haber superado aún la lesión en el pie que acabó con su cesión en el Everton.

Grealish, que cumple 31 años en septiembre, terminó su temporada antes de tiempo al tener que operarse del pie, al tiempo que el Everton decidió no hacer permanente su traspaso.

Jack Grealish, lesionado con el Everton

Jack Grealish, lesionado con el Everton / Instagram

El atacante inglés, que también perdió cualquier oportunidad que tenía de ir al Mundial, volvió a los entrenamientos con el City la semana pasada, pero no ha sido incluido en la plantilla que hará una gira por Seúl y Hong Kong durante los próximos once días.

Grealish aún tiene un año de contrato con el City, pero el club no tiene intención de renovarle y estaría dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista, que desde su llegada en 2021 por 120 millones en ha jugado 157 partidos, marcado 17 goles y repartido 27 asistencias, además de participar en la conquista del triplete en 2023.

Noticias relacionadas y más

El City se enfrentará al Inter de Milán, a un combinado de estrellas de la liga de Corea del Sur y al Atlético de Madrid durante su gira asiática.

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