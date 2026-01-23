Parece que nada le sale bien a Jack Grealish. El jugador cedido por el Manchester City al Everton se estaba ganando un hueco en el Mundial de 2026 con grandes actuaciones en su etapa 'toffee', pero el fútbol le ha golpeado con fuerza con una lesión que, según Sky Sports, le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente tres meses. “Es un golpe duro porque ha sido enormemente importante para nosotros”, declaraba David Moyes en rueda de prensa.

Jack Grealish, lesionado durante un partido con el Everton / 'X'

El técnico británico no se animó a dar plazos concretos sobre su recuperación, pero todo apunta a que el futbolista de Birmingham sufre una fractura de estrés en el pie. Y es una pena, porque se había ganado plenamente el derecho, como mínimo, a volver a entrar en las quinielas de la selección inglesa para participar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Su última aparición con la selección inglesa se produjo bajo el mando de Lee Carsley en octubre de 2024, aunque meses antes ya había encajado un varapalo importante cuando Gareth Southgate lo dejó fuera de la Eurocopa 2024, en la que además los 'Three Lions' eran anfitriones.

Jack Grealish con la selección inglesa antes de la Eurocopa 2024 / 'X'

Ahora, el seleccionador es Thomas Tuchel, quien también fue claro, aunque elegante, al referirse a su situación: “Me encanta Grealish, pero últimamente no ha tenido ritmo. Él mismo y yo estamos de acuerdo en eso. Me dijo: ‘Escucha, Thomas, no soy un jugador de arrancar y parar. Es muy duro para mí influir en un partido saliendo desde el banquillo, volver a sentarme y, dos semanas después, ser titular’”, explicó el técnico alemán en marzo de 2025, antes de una convocatoria de clasificación al Mundial.

Feliz en el Everton

Pero Jack Grealish le dio la vuelta a la tortilla con su cesión al Everton. Despejó muchas incógnitas y resolvió las dudas sobre su encaje en el sistema de Moyes, volviendo a ser un futbolista determinante sobre el césped: 22 partidos, dos goles y seis asistencias. Registros más que respetables si se tiene en cuenta que nunca ha sido un gran goleador y que milita en un equipo fuera del Big Six.

Grealish celebra un gol con el Everton / Jon Super

La clave fue que volvió a jugar con una sonrisa en la cara. Y, como suele decirse, no hay mejor síntoma para un jugón que verle disfrutar sobre el campo. Grealish se volcó en la adaptación y estaba respondiendo con actuaciones convincentes. Tanto, que en Inglaterra volvieron a colocarlo en la órbita de la selección.

Un reto mayúsculo si se tiene en cuenta que la campaña pasada perdió todavía más protagonismo: solo fue titular en siete partidos de Premier League y acabó quedándose fuera de la convocatoria para el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Motivos suficientes para que Southgate le cerrara la puerta de la selección y para que el propio jugador se viera muy lejos de volver a defender los colores de su país.

Sin futuro en el City

Aunque fue uno de los protagonistas del triplete logrado por el Manchester City en 2023, la participación de Grealish en el Etihad fue cayendo en picado, encadenando suplencias y problemas físicos que, eso sí, no mermaron su compromiso ni su ética de trabajo.

En el Manchester City le tienen un enorme aprecio por su personalidad, su implicación y su papel activo en numerosas causas sociales, pero su futuro como 'skyblue' parece prácticamente sentenciado.

Noticias relacionadas

ack Grealish durante un partido con el Manchester City en el Etihad / X

Tras permitir su salida en verano en busca de los minutos que no encontraba en Manchester y, especialmente, después de la llegada de Antoine Semenyo procedente del Bournemouth en enero, el extremo de Birmingham podría continuar su carrera en el Everton si el club abona la opción de compra de 57,2 millones de euros al final de la temporada. Sin embargo, su prolongado periodo de baja (y la cifra cercana a los 60 millones de euros) deja en el aire si seguirá vistiendo de 'toffee' cuando termine el curso.