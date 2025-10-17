La ley impuesta de la Premier le corta las alas a Grealish y que Guardiola cambiaría

Jack Grealish necesitaba dos cosas para volver a sentirse un futbolista de su verdadero nivel: continuidad y una pizca de suerte. Cedido por el Manchester City al Everton, el jugador de Birmingham estaba más que dispuesto a aprovechar al máximo la oportunidad de demostrar que sigue siendo determinante y, por tanto, que merece recibir la llamada de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026.

Dicen que del dicho al hecho hay un trecho, pero Grealish ha sido capaz de convertir esa ilusión en rendimiento inmediato. Con un gol y cuatro asistencias en siete partidos, se ha convertido en uno de los principales responsables del buen momento del Everton, que ocupa la octava posición en la tabla. Los 'toffees', con 11 puntos, están a solo dos del Manchester City, quinto con 13. El Everton podría acercarse definitivamente al 'Big Six' este fin de semana.

Grealish, feliz en el Everton / Jon Super

Este sábado (16:00 horas), el equipo dirigido por David Moyes se medirá al Manchester City en el Etihad Stadium, en un duelo de máxima importancia que tendrá que afrontar sin su máximo asistente, Jack Grealish. Víctima de una norma impuesta en la Premier League, el inglés no podrá jugar ni este fin de semana ni en el partido de vuelta en Hill Dickinson. Las reglas de la competición británica son estrictas y no admiten excepciones: los futbolistas cedidos no pueden enfrentarse a su club de origen durante el período de préstamo.

Una baja muy sensible para Moyes

De este modo, la baja obligada de Grealish afectará sin duda al esquema de Moyes. Su gran conexión en el campo con Kiernan Dewsbury-Hall e Ilman Ndiaye se verá mermada, y el técnico escocés tendrá que buscar soluciones. Además, se perderá el componente emotivo de un partido que debía enfrentar al inglés con sus excompañeros, quienes siempre han mostrado su afecto por él.

Las palabras de Guardiola

Pep Guardiola, su entrenador en Manchester, que ´señaló que "Rodri no estará disponible contra el Everton", tuvo bonitas palabras sobre Grealish y cuestionó la norma que le imposibilitará participar en el duelo de este sábado: "Su impacto ha sido enorme desde el primer día, empezando a jugar para recuperar minutos y minutos, y esto es lo que quería. Lo apreciamos mucho porque es un chico encantador. Por diferentes razones, no jugó muchos minutos aquí, y ha vuelto a la acción, jugando todos los partidos. ¿He hablado con él? Todavía no, cuando se fue, pero desde entonces, no. Espero que mañana, si viene al Etihad, pueda verlo", espetó.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City / EFE

"Son las reglas. Cuando sea CEO o presidente de una gran institución en Inglaterra, quizás lo cambie. Si jugará estaría bien, pero no tengo ninguna opinión", expresó Guardiola, que no tendrá que ver a Grealish con la camiseta del Everton sobre el césped del Etihad.

El caso LuaLua: el origen de la regla

La medida, conocida popularmente como la “cláusula del miedo”, es de aplicación obligatoria para todos los equipos de la Premier League, mientras que en otros países depende de las condiciones que fijen ambos clubes en la operación. Estas restricciones buscan evitar conflictos de intereses en los que un jugador bajo contrato con un club pueda perjudicarlo deportivamente. Se introdujeron en el año 2004, cuando Lomana Tresor LuaLua fue cedido al Portsmouth por el Newcastle.

Los dirigentes 'magpies' olvidaron incluir una cláusula que impidiera jugar al congoleño ante ellos. El futbolista, que no había marcado un solo gol en toda la temporada, anotó el tanto del triunfo contra el Newcastle en el minuto 89 y lo celebró por todo lo alto. “Me disculpo con los aficionados del Newcastle, pero no saben por lo que he pasado. Me alegro de estar en algún lugar donde alguien me quiere”, declaró tras el partido. La situación generó mucha polémica, y la Federación Inglesa y la Premier League decidieron modificar el reglamento para evitar que algo así volviera a ocurrir.