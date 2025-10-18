Jack Grealish no cambia: Invita a cenas y cervezas a los ingleses en un pub irlandés en Dubái

Jack Grealish es conocido por su calidad en el campo y por ser una de las piezas clave en el triplete del Manchester City, aunque actualmente juega cedido en el Everton tras ser descartado por Pep Guardiola, quien recientemente ha revelado que echa de menos a Julián Álvarez.

Sin embargo, también es conocido por su afición a las buenas fiestas y es uno de esos futbolistas que no tienen pudor a mostrarse de lo más 'alegres' en las celebraciones, como demostró en cada uno de los títulos conseguidos por los citizens en 2023.

Grealish anotó su primer gol con la camiseta del Everton / X

El inglés no entró en los planes de Thomas Tuchel durante el último parón de selecciones en el que los Tres Leones se enfrentaron a Gal·les en un amistoso que ganaron 3 a 0 y en un partido de clasificación para el Mundial 2026 contra Letonia, donde repitieron con un 0 a 5.

Por eso, aprovechó la interrupción internacional para viajar a Dubai y pasar un buen rato en un pub irlandés junto con su mujer y otros ingleses que se encontraban en la capital árabe, según informa 'The Sun'.

Jack Grealish de cervezas en un pub en Dubai. / The Sun

Durante la noche, además, bromeó con algunos de los presentes destacando que se estaba saltando el toque de queda impuesto por David Moyes, técnico de su club, que terminaba a las 22 horas.

Las fuentes recogidas por la prensa británica aseguran que "estuvo de fiesta hasta al menos las 00:30 horas, pero bromeó diciendo que la culpa era de la diferencia horaria". Lejos de disfrutar solo, el futbolista invitó a algunos de los asistentes a cenar y beber a su cuenta.

Jack Grealish en un pub irlandés de Dubai. / The sun

Lejos de mostrarse preocupado, los asistentes aseguran que el futbolista estaba "totalmente relajado" y que no le hacía ascos a compartir palabras con el resto de personas. Además, esta no fue la única noche que el jugador salió a relajarse, pues algunos asegura haberlo visto en más bares en otras fechas.

Grealish, de 30 años, no podrá enfrentarse a su equipo durante la jornada de este fin de semana debido a la cláusula del miedo presente en su cesión a los 'Toffees', pero está cuajando una buena temporada con un gol y cuatro asistencias en siete partidos de liga.