Ivan Toney, el mejor lanzador de penaltis del mundo

El delantero del Brentford ha convertido 27 de los 28 lanzamientos en toda su carrera profesional Esta temporada registra un 100% de acierto y está a un tanto de igualar el récord de Yaya Touré

Si tuvieras que elegir a un jugador para tirar un penalti, sería seguro Ivan Toney. No hay ningún futbolista en el mundo con un mayor porcentaje de efectividad desde los once metros. Cada vez que el árbitro señala una pena máxima favorable al Brentford, el gol en el marcador sube antes de tiempo. El delantero inglés, tercer máximo goleador de la Premier con 15 goles, ha convertido diez de los diez penaltis que ha lanzado.

Es un registro casi sin precedentes. Si vuelve a 'mojar' desde los once metros, el de Northampton superará el récord histórico de 11/11 de Yaya Touré, otro maestro en el 'arte' de los penaltis. A falta de 14 jornadas para llegar al final de la temporada, Toney tiene el récord a tiro y cuesta pensar que no vaya a batirlo. Sobre todo porque si el Brentford tiene un penalti a favor es gol seguro. O casi, pues el inglés sólo ha errado uno de los 28 penaltis que ha lanzado en toda su carrera.

Desde que llegó al Brentford en 2020, son 22 penaltis los que lleva sin fallar. Y 62 goles en tres temporadas, que tampoco son malos números. Ya internacional con Inglaterra, Toney todavía no ha debutado con los 'Three Lions' pero es uno de los mejores delanteros ingleses de la actualidad. Sólo Harry Kane le supera en materia goleadora (18) esta campaña.

