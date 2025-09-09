Isak vuelve a sentirse futbolista: "Nadie sabe todo lo que ha pasado"

El 'culebrón Alexander Isak' ha copado portadas durante todo el verano. El ahora futbolista del Liverpool ha vivido unos meses muy ajetreados desde que comenzaran los rumores sobre su posible salida del Newcastle. Cruce de declaraciones, ofertas rechazadas, una pretemporada en blanco, rebeldía... Todo llegó a su fin en el último día del mercado, en el que se oficializó su traspaso hacia el club de Anfield.

Alexander Isak terminó saliéndose con la suya y fichó por uno de los gigantes europeos, aspirante a la Champions League esta temporada. Sin embargo, la evolución hasta poder vestir de 'red' no ha sido precisamente un camino de rosas.

Fuera desde mayo

Ya avisó el sueco, una vez finalizada la temporada 24/25, de que su intención no era otra que marcharse, lo que dio inicio a un pulso con la directiva del Newcastle que ha mantenido al delantero fuera de los terrenos de juego desde el pasado 25 de mayo.

En la jornada 38 de la Premier, hace más de tres meses, Isak disputó sus últimos minutos como futbolista del Newcastle. Y desde entonces no había reaparecido sobre el verde. Hasta ayer, en la derrota de su selección nacional ante Kosovo (2-0).

Tras perderse todos los partidos de pretemporada y el inicio de curso del Newcastle, Isak llegó a Liverpool el pasado 1 de septiembre. Los 'reds' todavía no han disputado ningún encuentro desde su llegada, por lo que el sueco volvió a vestirse de corto con Suecia en lo que supuso el fin a su calvario.

Isak disputó 18 minutos, insuficientes para darle la vuelta a un marcador que desde la primera mitad ya reflejaba el 2-0 a favor de Kosovo, con goles de Rexhbecaj y de un conocido de LaLiga, Vedat Muriqi. Pese a la derrota, el ariete del Liverpool se mostró feliz por haber podido disputar sus primeros minutos de la temporada.

Centrado en jugar al fútbol

En declaraciones a los medios suecos, Isak se mordió la lengua al ser preguntado por el culebrón que ha protagonizado el mercado de fichajes de principio a fin. "Es fantástico que todo estuviese resuelto antes de la concentración con Suecia y que pudiera centrarme de nuevo en jugar al fútbol", comenzó diciendo.

"Ha sido una situación bastante nueva para mí, pero siempre se aprende y uno se desarrolla mentalmente también fuera del terreno de juego", añadió un Isak que tuvo que morderse la lengua cuando fue preguntado por su polémica salida del Newcastle: "Obviamente no todo el mundo sabe todo lo que ha pasado, pero bueno, eso es algo para otro día. No puedo controlar todo lo que se dice o se escribe, pero estoy feliz de haberme convertido en jugador del Liverpool".