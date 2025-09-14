¡Isak se queda fuera de la convocatoria!

Alexander Isak no ha sido incluido en la convocatoria de Arne Slot para el duelo entre el Burnley y el Liverpool. El delantero sueco, que fichó a última hora por la entidad 'red' en un traspaso récord de 150 millones de euros, tendrá que esperar para debutar con la camiseta de su nuevo equipo. Isak lleva sin jugar un partido competitivo desde la temporada pasada.

Con la selección de Suecia, fue convocado pero no jugó contra Eslovenia y tan solo saltó 18 minutos en la derrota de su país contra Kosovo. Arne Slot, visto el estado físico del jugador, ha optado por tener paciencia y esperar que esté en mejores condiciones para hacerle jugar. En su lugar, Hugo Etitiké liderará la delantera de los 'reds' para el duelo de este fin de semana en Premier League.

"En primer lugar, creo que el técnico sueco, Jon Dahl Tomasson, merece un gran, gran, gran cumplido porque tiene a uno de los mejores, tal vez el mejor delantero del mundo y necesita jugar dos partidos muy importantes para su país, pero entiende que si lo hubiera puesto a jugar dos veces durante 90 minutos, el jugador probablemente habría estado lesionado durante varias semanas", dijo Slot sobre los minutos de Isak con Suecia.

"Por lo tanto, no esperéis que juegue cada partido durante 90 minutos en el campo; eso definitivamente no va a suceder en las próximas semanas. Se perdió una buena pretemporada, creo que se perdió tres o cuatro meses de sesiones con el equipo, así que ahora tenemos que ir formándolo poco a poco, jugando tantos partidos y [teniendo] muy poco tiempo de entrenamiento", añadió.

Los de Anfield confían en mantener la racha de victorias consecutivas en la Premier y deberían tener un encuentro bastante sencillo antes de enfrentarse al Atlético de Madrid en la Champions y al Everton en el derbi de Merseyside. La importancia que tienen los dos próximos partidos para el equipo hace difícil que Isak vaya a tener muchos minutos a corto plazo.

Slot, sobre la llegada de Isak / X

"Lo hemos fichado no solo para las próximas dos semanas, sino que lo hemos fichado, creo, por seis años, así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta y lo que los fans tienen que tener en cuenta si ven que me lo quito en un momento determinado o solo lo traigo por unos minutos. Todo esto es por el buen estado físico del jugador a largo plazo", concretaba el técnico antes del partido.