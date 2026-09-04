Isak le pone las cosas fáciles a Iraola

El Liverpool no podía fallar. Después de dos empates decepcionantes ante Newcastle y el Nottingham Forest, el equipo visitaba al Ipswich Town con la obligación de estrenar el casillero de triunfos. Andoni Iraola encontró la respuesta en el fútbol directo y en la pegada de Alexander Isak. Dos goles del sueco en nueve minutos, dos asistencias de Gakpo y un partido encarrilado antes de que todos los asistentes encontrasen su butaca en Portman Road.

La gran novedad en el once del entrenador español fue Ronald Araujo, titular por primera vez con el cuadro ‘red’ y ubicado como lateral derecho. Una decisión claramente pensada para minimizar situaciones del uruguayo con balón, liberar a Víctor Muñoz por la derecha y mantener a Jaquet y Van Dijk como pareja de centrales, una sociedad que parece no tener intención de tocar por ahora. El sacrificado fue Frimpong.

Isak, con 'i' de imparable

Y entonces apareció Isak. Seis minutos necesitó para abrir la lata. Un tanto que se fabricó con la pierna menos habitual. Gakpo puso un pase tenso e Isak lo controló con la diestra para, sin pensárselo, soltar un derechazo que Scherpen no pudo ni rozar. Golazo.

IPSWICH (United Kingdom), 04/09/2026.- Alexander Isak of Liverpool celebrates after scoring the 2-0 goal during the English Premier League match Ipswich Town against Liverpool FC, in Ipswich, Britain, 04 September 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / NEIL HALL / EFE

El segundo llegó tres minutos después. Gakpo puso a correr a Isak, encaró a Greaves y le hizo el lío con dos amagues magníficos antes de plantarse ante Scherpen. Gran definición y doblete. También doblete de asistencias para el atacante neerlandés. Con Isak a este nivel hay mucho menos riesgo de patinazo en el Liverpool. Iraola lo sabe y Slot lo debe lamentar desde la lejanía.

Pero el Ipswich intentó reaccionar. Enciso tuvo una buena oportunidad, pero Araujo apareció para despejar bajo palos con la contundencia de quien no quiere conceder ni una concesión.

IPSWICH (United Kingdom), 04/09/2026.- Alexander Isak of Liverpool (L) celebrates after scoring the 1-0 goal during the English Premier League match Ipswich Town against Liverpool FC, in Ipswich, Britain, 04 September 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / NEIL HALL / EFE

El Liverpool, mientras tanto, amenazaba desde más lejos. Szoboszlai y Mac Allister demostraron que este equipo también tiene pólvora desde larga distancia, aunque ninguno encontró el premio. El tercero sí llegó a entrar, pero no subió al marcador. Isak volvió a marcar a placer tras un pase sensacional de Wirtz, pero el sueco estaba ligeramente adelantado. Fuera de juego y gol anulado.

Debut de Barcola

Con una hora de partido cumplida, Iraola movió el banquillo y llamó a Barcola. Debut para el francés, que costó 145 ‘kilos’ al club ‘red’. Y todavía hubo tiempo para otra revisión del VAR. Szoboszlai había ganado la espalda de su par después de un buen pase de Araujo al espacio y cayó en el área reclamando penalti.

04 September 2026, United Kingdom, Ipswich: Liverpool's Bradley Barcola is pictured before the English Premier League soccer match against Ipswich Town, at Portman Road Stadium. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa 04/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El árbitro dejó seguir, el VAR revisó la acción porque había infracción, pero la tecnología detectó que antes hubo fuera de juego por centímetros.

Los últimos minutos sirvieron para que Nyoni siguiera asomando la cabeza por el primer equipo, pero la tarde tenía un nombre propio: Isak fue la diferencia. Nueve minutos bastaron para despejar las dudas.