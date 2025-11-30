Isak por fin se estrena en la Premier

La espera ha sido larga, casi interminable, pero Alexander Isak ya está aquí. El delantero sueco, el hombre de los 150 millones, marcó su primer gol en la Premier League, que junto al tanto de Cody Gakpo en el descuento, dieron el triunfo al Liverpool sobre el West Ham United y alivia la presión sobre Arne Slot.

Tras apenas tres triunfos en los últimos doce partidos, el Liverpool necesitaba sí o sí sacar los tres puntos del London Stadium. Era ganar o ganar e incluso leyendas como Jamie Carragher aseguraba que de no ganar tanto este como los siguientes partidos contra Leeds United y Sunderland, el tiempo del holandés en Anfield llegaría a su fin.

Y le tocó tomar decisiones a Slot, que para empezar dejó en el banquillo a Mohamed Salah, la gran estrella de la temporada pasada, pero completamente minimizado este año y muy lejos de su mejor nivel. La suplencia del egipcio estaba más que justificada por su rendimiento, pero no tuvo un efecto inmediato y al Liverpool le costó horrores crear peligro.

El 0-0 se mantuvo hasta el minuto sesenta, cuando salió a relucir la calidad también de Florian Wirtz, otro al que se pide mucho más de lo que está haciendo en este arranque de temporada. El alemán, con muchos cuerpos dentro del área, encontró un hueco por el que filtrar la pelota a Cody Gakpo.

El holandés controló y buscó el pase hacia atrás para que Isak, de primeras, acomodara la pelota junto al palo, imposible para Areola. Un gol que casi fue más celebrado por sus compañeros que por el propio sueco, que sabe que se espera muchísimo más de él.

Con el 0-1, el Liverpool se concentró en que no hubiera muchas más sorpresas y en abrochar una necesaria victoria, y facilitó mucho la tarea Lucas Paquetá, que recibió una doble amarilla por protestar en el minuto 83 y en el minuto 84, algo inexplicable, y fue expulsado.

Con uno menos ya fue tarea imposible para el West Ham de un enfadadísimo Nuno Espirito Santo, que no se podía explicar lo que había hecho Paquetá con cinco minutos más descuento aún por jugarse. Pese a la inferioridad, el London Stadium casi canta el 1-1 en un disparo a la escuadra de Jarrod Bowen que se marchó ligeramente desviado.

Ya en el descuento, un centro de Joe Gomez fue aprovechado por Gakpo, que fusiló la portería Areola y sentenció el duelo.

Esta victoria permite al Liverpool cortar una racha de tres derrotas seguidas entre Premier y Champions League y elevarse hasta la octava plaza, con 21 puntos, a dos de los puestos de Liga de Campeones, aunque a la espera de lo que haga el Chelsea cuando reciba este domingo al Arsenal.

El West Ham sigue sin levantar cabeza y es decimoséptimo con once puntos, los mismos que el Leeds United, que sí está en descenso.