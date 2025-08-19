¡Isak estalla contra el Newcastle en un comunicado!

Sigue el culebrón de Alexander Isak. El delantero sueco ha estallado en redes sociales, dirigiéndose al que todavía es su actual equipo: el Newcastle. A través de un comunicado, se ha mantenido firme en su deseo de salir del equipo inglés, además de explicar su ausencia en la gala de premiso de la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA) de la Premier League.

"No estoy en la ceremonia esta noche. Con todo lo que está sucediendo, no me sentía cómodo allí. He guardado silencio durante mucho tiempo mientras otros han hablado. Ese silencio ha permitido que algunos expresen su propia versión de los hechos, aunque saben que no refleja lo que realmente se dijo y acordó a puerta cerrada", empieza el comunicado.

Es entonces cuando se dirige directamente el club. "La realidad es que se hicieron promesas y el club conoce mi postura desde hace mucho tiempo. Actuar ahora como si estos problemas solo estuvieran surgiendo es engañoso", comentó. El jugador había sonado para el Liverpool, que presentó una desorbitada oferta de 140 millones de euros, pero el conjunto blanquinegro la rechazó.

"Cuando se rompen las promesas y se pierde la confianza, la relación no puede continuar. Por eso, el cambio es lo mejor para todos, no solo para mí", concluyó, dejando clara su postura de querer dejar las 'urracas'. Incluso medios británicos revelaron que el delantero habría dejado la vivienda que ocupaba en Newcastle y por la que pagaba 9.000 libras al mes, interpretado como una señal clara de que no planea continuar en el club.

Varios aficionados del Newcastle han mostrado su rechazo a que Isak siga en el club. "Nunca deberías volverte tóxico ni negarte a entrenar o jugar", agregó también el exdefensa y actual analista Jamie Carragher en el programa 'The Paper'. "Ningún jugador está por encima del club", comentó Alan Shearer, leyenda del club.