Isak y Ekitiké sentencian a Darwin

Darwin Núñez saldrá de Anfield con un sabor de boca agridulce. La aventura del internacional uruguayo en el Liverpool ha estado marcada por luces y sombras, altibajos que nunca le han permitido brillar con la regularidad que le habría gustado, ni convertirse en indiscutible en uno de los mejores ataques de la última década. Con Klopp, alcanzó un estado de forma bestial a principios de 2024, justo cuando Mo Salah cayó lesionado. Pero Slot lo sentenció, y Ekitiké e Isak lo han enterrado del todo.

85 millones de euros fue lo que pagó el Liverpool al Benfica en el verano de 2022 para fichar a un goleador feroz, que había demostrado que la Liga NOS se le quedaba pequeña. Hasta la llegada de Wirtz, fue el fichaje más caro de la historia del club. Sin embargo, su primer curso de red despertó muchas dudas. Unos interrogantes que despejó en parte en la campaña siguiente, a partir de enero, saliendo al rescate de un equipo que echaba en falta a Salah durante la Copa África. Despidió a Klopp, su gran valedor en Anfield, con 18 goles y 15 asistencias.

Darwin Núñez durante el partido ante el PSG en Champions / LAP

Con Arne Slot, tenía el reto de mantener ese nivel que por fin empezaba a convencer a la afición 'red'. Pero la historia no tuvo final feliz. El técnico neerlandés lo sentenció definitivamente a finales de febrero, tras un empate contra el Aston Villa (2-2). Darwin falló un gol en bandeja para sellar los tres puntos, pero eso no fue lo que hizo estallar a Slot.

Slot no cuenta con él

"Lo más difícil de aceptar fue su comportamiento después de ese fallo. Se le metieron demasiadas cosas en la cabeza y no era el típico Darwin que trabaja al máximo. Le defendí después de su fallo, pero, por segunda vez consecutiva, frente a Wolverhampton y Villa, no estaba contento con su esfuerzo. No puedo aceptar que un jugador no lo dé todo. Eso está claro. Una vez lo paso, pero dos es demasiado, por eso lo hice público", explicó.

Darwin, que ya venía jugando poco, siguió en esa línea hasta terminar la temporada con siete goles y siete asistencias, cifras discretas con las que se despedirá de Anfield tras tres cursos. Si su salida no estaba clara, la llegada de Hugo Ekitiké, por 95 millones de euros, y la más que probable incorporación de Alexander Isak, por 140 millones, reflejan lo que todos intuían: Slot busca delanteros más móviles, asociativos y, según los datos de esta temporada, con más gol. El uruguayo no encaja en su plan y saldrá del club de manera inminente.

Arabia Saudí no es una opción

Desconvocado en el partido de pretemporada contra el AC Milan, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo quiere hacerse con sus servicios. Según Fabrizio Romano, el club saudí ya ha presentado dos ofertas formales al Liverpool, pero el ex del Benfica no se ha dejado seducir por el atractivo contrato económico.

Darwin Núñez, en acción con el Liverpool / EFE

Con el Mundial de 2026 entre ceja y ceja, Darwin sabe que alejarse del fútbol europeo podría comprometer sus opciones con Uruguay. Por ello, pese a tener contrato hasta junio de 2028, solo contempla salir a un club europeo. En Italia, aseguran que el AC Milan podría ser la oportunidad que busca el charrúa, después de que la llegada de Dusan Vlahovic se haya enfriado por los 25 millones que exige la Juventus.