Iraola: "No sé cuánto tiempo va a llevar la investigación de Álex Jiménez"

El Bournemouth sueña con la Champions League. La victoria ante el Fulham por 0-1 ha reforzado todavía más su sexta plaza en la Premier League y mantiene muy vivo el sueño de disputar la competición reina la próxima temporada, aunque no estará Andoni Iraola para disfrutarlo.

Sin embargo, no todo han sido buenas noticias para los ‘cherries’, ya que la previa de la jornada 36 quedó totalmente condicionada por la decisión del club de apartar a Álex Jiménez, después de conocerse que el lateral derecho habría intercambiado mensajes con una menor de 15 años.

Andoni Iraola dirige al Bournemouth en el partido ante el Crystal Palace / DPA vía Europa Press

La entidad inglesa optó por dejar al internacional español Sub-21 fuera de la convocatoria para el encuentro en el oeste de Londres y abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Pese a la delicadeza del asunto, Andoni Iraola trató el tema con calma y franqueza en la rueda de prensa posterior al triunfo frente a los ‘cottagers’.

El entrenador de Usurbil, como seguramente esperaba, tuvo que hablar de Álex Jiménez y también de las informaciones que en los últimos días lo habían situado en la órbita del Crystal Palace de cara a la próxima temporada.

“Este grupo me demuestra cada día, no solo hoy, que tiene muchísimas ganas de alcanzar el objetivo. Todos están empujando en la misma dirección”, empezó mencionando sobre la ambición de sus jugadores. Además, quiso destacar por encima del resto a Adam Smith. “Hasta ayer no sabía que iba a jugar y hoy ha respondido de forma fantástica. Ha corrido, ha hecho coberturas y defensivamente ha estado increíble. Me gustaría destacar especialmente su reacción ante esta situación”, declaró sobre el jugador.

Ahora mismo hay una investigación abierta, pero no voy a entrar en eso. No sé cuánto tiempo llevará, así que tendremos que esperar a que se aclare todo Andoni Iraola — Sobre Álex Jiménez

Iraola no pudo evitar preguntas sobre Álex Jiménez y explicó: “Ahora mismo hay una investigación abierta, pero no voy a entrar en eso. No sé cuánto tiempo llevará, así que tendremos que esperar a que se aclare todo”.

Finalmente, respondió a los rumores que lo vinculan al Crystal Palace. “Por respeto al Bournemouth, no voy a hablar de eso. No he tomado ninguna decisión. Estoy completamente centrado en terminar bien la temporada y en conseguir una recompensa. Cuando acabe, llegará el momento de decidir, pero ahora mi foco está aquí”, finalizó.