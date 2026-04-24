Iraola, puerta cerrada al Athletic y oportunidad en el volcán del Chelsea: “No voy a hablar”

Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, no quiso hablar sobre una posible incorporación al Chelsea, por respeto a su actual equipo, con el que acaba contrato el próximo mes de junio y con el que está inmerso en la carrera por clasificarse a las competiciones europeas.

El técnico vasco anunció hace una semana que se marchará del Bournemouth al final de la temporada y el reciente despido de Liam Rosenior como entrenador del Chelsea ha alimentado los rumores de un posible fichaje del español por el club de Stamford Bridge.

"Cuando dije que me iba ya lo avisé. Que ahora mismo todo lo que pienso es en el Bournemouth. Nos quedan cuatro partidos, estamos en una fantástica posición y una increíble pelea por delante", dijo Iraola el miércoles después del empate a dos contra el Leeds United en la Premier League.

"La semana pasada ya me preguntaron por otros clubes, pero, como señal de respeto al Bournemouth, no voy a hablar de mi futuro, porque eso no es lo que le preocupa a los aficionados del Bournemouth", agregó el entrenador.

Europa en la mira

Los 'Cherries' son séptimos en la liga inglesa, con 49 puntos. En su posición actual, clasificarían a la Conference League, pero con cuatro partidos restantes en su temporada ven factible la clasificación a la Champions League al ubicarse a tan solo seis puntos del quinto puesto -- último con boleto a la Champions.

El trabajo de Iraola ha sido halagado por los seguidores del club y asegurar su participación en cualquiera de las tres competencias europeas representaría un logro histórico para el club, que jamás ha disputado un torneo europeo.

En sus últimos cuatro partidos, el Bournemouth se medirá ante el Crystal Palace (13º), Fulham (12º), Manchester City (1º) y Nottingham Forest (16º). Para el club será tan importante sumar puntos como no perder, pues tan solo seis puntos separan su séptimo puesto del 13 en la clasificación.

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Pese a que Iraola es pretendido por varios equipos de la Premier League así como por el Athletic Club, aún no habría decidido su futuro; sí lo hizo el Bournemouth que ya anunció la contratación de Marco Rose como director técnico para la próxima temporada.