Iraola le encuentra su sitio a Araujo

El hombre de la noche en el Ipswich Town-Liverpool fue Alexander Isak. El internacional sueco fue clave en la primera victoria ‘red’ de la temporada con un doblete en apenas nueve minutos que encarriló el partido. También tuvo su cuota de protagonismo Cody Gakpo, autor de los dos pases de gol, y Barcola, que hizo su debut con el Liverpool después de haber desembarcado en Anfield a cambio de 145 millones de euros.

Pero en esta batería de reconocimientos merece mención especial Ronald Araujo. El uruguayo afrontaba su primera titularidad con el conjunto ‘red’ y lo hacía, además, en el lateral derecho. Y el ex del Barça respondió al examen de Andoni Iraola con buena nota.

En el lateral derecho

El técnico español tiene muy clara su pareja de centrales, Jacquet y Van Dijk, pero eso no significa que Araujo no pueda tener encaje en esta plantilla. Iraola lo colocó como lateral derecho, un puesto que Araujo ya conocía de su etapa en el Barcelona, especialmente en partidos de máxima exigencia y ante extremos de primer nivel como Vinicius. Esta vez, el reto era Daizen Maeda, otro futbolista capaz de castigar cualquier mínimo espacio con su electricidad.

El plan, entonces, no era otro que aprovechar la capacidad defensiva de Araujo para liberar a Víctor Muñoz por la derecha. El sacrificado fue Frimpong y su profundidad. Lo cierto es que Araujo completó un partido muy serio.

Se mostró expeditivo en los duelos, atento en las ayudas y contundente a la hora de cerrar su banda. También tuvo alguna imprecisión. En una de ellas, despejó con la tibia y envió el balón directamente a córner, una acción que permitió al Ipswich Town acercarse al gol a través del balón parado.

IPSWICH (United Kingdom), 04/09/2026.- Alexander Isak of Liverpool (L) celebrates after scoring the 1-0 goal during the English Premier League match Ipswich Town against Liverpool FC, in Ipswich, Britain, 04 September 2026. (Reino Unido) EFE/EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / NEIL HALL / EFE

Un despiste puntual dentro de una actuación, en líneas generales, más que convincente. Antes, por ejemplo, sacó un balón bajo palos en una buena internada de Enciso.

Buen pase al espacio

Además, el uruguayo dejó también su huella con balón con un buen pase a la espalda de la defensa que permitió a Szoboszlai pisar área y acabar provocando un penalti que finalmente el VAR invalidó porque había fuera de juego previo por centímetros.

No fue una actuación perfecta, pero sí una presentación sólida de lo que puede ofrecer al equipo y de cómo puede utilizarlo Iraola. Araujo demostró que puede ser una alternativa fiable en el lateral derecho y muy distinta a la chispa de Frimpong, una solución que permite a Iraola liberar a Víctor Muñoz por delante y mantener intacta la pareja de centrales formada por Jacquet y Van Dijk, ganando rocosidad y capacidad defensiva.