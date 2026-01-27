Iraola encuentra en Brasil al sustituto de Antoine Semenyo

El Bournemouth de Andoni Iraola ya tiene al sustituto de Antoine Semenyo. El club inglés ha oficializado la llegada de Rayan, atacante brasileño de 19 años procedente del Vasco da Gama, en una operación valorada en 35 millones de euros entre fijos y variables. El futbolista firma contrato hasta junio de 2031 y queda blindado con una cláusula de rescisión de 100 millones.

Una apuesta de mercado

En la costa sur de Inglaterra no han querido esperar a que el calendario apriete más. Con la marcha de Semenyo al Manchester City, el Bournemouth perdió a uno de sus grandes argumentos de ruptura y amenaza constante, y la dirección deportiva ha movido ficha con rapidez para sostener el plan de Iraola. Rayan era un objetivo trabajado desde hace semanas y el anuncio oficial llega después de cerrar los últimos flecos administrativos y completar el reconocimiento médico en Inglaterra antes de firmar su nuevo vínculo.

La cifra final se estructura en 35 millones de euros, con 28 millones fijos y 7 en variables, una cantidad que sitúa el traspaso como el más alto en la historia del club y, sobre todo, en un territorio poco habitual para una entidad que se ha distinguido por detectar talento joven y revalorizarlo.

El movimiento también responde a una necesidad táctica evidente. Iraola buscaba un perfil capaz de sostener transiciones, atacar espacios y ofrecer una amenaza real cuando el equipo acelera. Rayan llega con ese cartel y con un margen de proyección que encaja con el modelo del Bournemouth, que ha convertido el mercado en una pieza clave de su crecimiento competitivo.

El delantero más completo de Brasil

El joven delantero aterriza en el fútbol inglés con la reputación de joven promesa que ha construido en Brasil desde muy joven. En el Vasco da Gama alternó partidos como extremo derecho y apariciones más centradas, una versatilidad que refuerza su valor como pieza ofensiva para Iraola. De hecho, su entrenador en Brasil, Fernando Diniz, llegó a definirlo como "el delantero más completo del fútbol brasileño". Aunque su perfil le permite ocupar distintas posiciones del ataque, todo apunta a que en el conjunto "cherry" partirá desde la derecha, precisamente la zona que había dominado Semenyo.

Rayan celebra el primer gol marcado en este 2026 / Vasco da Gama

Los números explican parte del interés. Desde su debut en 2023, el joven brasileño ha disputado 99 partidos con el Vasco da Gama, en los que ha marcado 25 goles y ha repartido 2 asistencias. La mayor parte de ese rendimiento llegó durante el curso pasado, con 14 goles en la Serie A brasileña, además de 5 goles en 12 partidos de Copa do Brasil y uno en la Copa Sudamericana. Ya en este inicio de año, antes de abandonar el país, firmó dos goles frente al Marica (4-2) en un partido del Campeonato Carioca, el torneo estatal que disputan los clubes de Río de Janeiro.

Su recorrido internacional también ayuda a entender el foco mediático que acompaña el fichaje. Rayan ha sido internacional con la sub-17 de Brasil, con la que disputó 14 partidos y marcó 8 goles, y también con la sub-20, con la que por ahora suma 2 goles en 11 encuentros.

Un fichaje con presente y futuro

En el Bournemouth lo han presentado como una inversión deportiva, no como un simple reemplazo de emergencia. Tiago Pinto, presidente de operaciones de fútbol del club, trasladó esa idea en el comunicado oficial, subrayando la madurez del futbolista pese a su edad y el margen de desarrollo que confían en potenciar en la Premier League. Pinto lo ha resumido así: "Creemos que tiene un potencial enorme. El Bournemouth es el entorno ideal para que continúe su desarrollo y deje huella".

Noticias relacionadas

La cláusula de rescisión, fijada en 100 millones de euros, encaja con esa lectura. Es un blindaje que protege una apuesta fuerte y, al mismo tiempo, confirma que el Bournemouth considera a Rayan un activo estratégico dentro del proyecto. Queda ahora por ver si el brasileño estará listo para enfundarme la camiseta de los "cherries" este fin de semana frente a los Wolves y si Iraola decide apostar por él desde el inicio.