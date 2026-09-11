Iraola, encantado con Araujo: "Está acostumbrado a jugar partidos importantes y a luchar por títulos"

Andoni Iraola parece empezar a dar con la tecla en el Liverpool. Tras dos empates en sus primeros encuentros, el conjunto 'red' logró despegar con un triunfo frente al Ipswich Town y, sobre todo, con la remontada ante el Atlético de Madrid en el estreno en la Champions. Y ahí, hubo un MVP: Ronald Araujo.

No lo dijo la UEFA, que nombró a Szoboszlai, sino el propio Liverpool, que le escogió en redes sociales como el mejor jugador del partido ante los de Simeone. No en vano Araujo brilló tanto en el aspecto defensivo -frenando a Giuliano Simeone- como en el ofensivo, culminando su actuación con una asistencia de tacón.

Su partido recibió los elogios de la prensa inglesa y de sus propios compañeros, pero fue este mismo viernes cuando Andoni Iraola se pronunció sobre el nuevo fichaje 'red', en la rueda de prensa previa al duelo frente al Fulham, previsto para este sábado a las 16:00 horas.

Iraola: "El Atleti nos ha sorprendido con su planteamiento" / -

"Está acostumbrado"

Preguntado por el desempeño de Araujo en su debut en Champions, Iraola habló sobre la veteranía del uruguayo: "Creo que Ronald, como dices, está acostumbrado a jugar partidos importantes. Está acostumbrado a jugar en la Liga de Campeones, está acostumbrado a luchar por títulos, está acostumbrado a jugar en un club grande".

Ronald Araujo fue titular en el Liverpool-Atlético de Champions / EFE

Eso sí, todavía debe terminar de adaptarse a una nueva liga y, sobre todo, a un nuevo idioma: "Para él, probablemente el mayor desafío fue primero el idioma (no habla inglés), por lo que a veces la adaptación a un nuevo país es difícil. Pero creo que también tiene una buena ayuda en el vestuario".

Su salida del Barça

Sea como sea, Iraola dejó claro que Araujo necesitaba sí o sí marcharse del FC Barcelona, principalmente en el aspecto mental: "Creo que este cambio, un poco mental, le ha ayudado mucho, ya que lleva muchos años jugando en el Barça y creo que necesitaba este tipo de cambio".

Araujo, en Anfield / @LiverpoolFC

En ese sentido, lo visto con Araujo sobre el terreno de juego es fruto de su compromiso desde que llegó a Anfield: "Creo que ha estado jugando muy bien. En los partidos contra el Forest, contra el Newcastle, fue difícil salir desde el banquillo como defensa central y él entró e hizo un buen trabajo, también marcamos cuando estaba en el campo".

"Probablemente le dio algo de confianza y, cuando ha tenido la oportunidad de ser titular, también en una posición en la que ya ha jugado antes, pero que probablemente no sea su posición principal, lo ha hecho muy bien", concluyó un satisfecho Iraola.