Iraola, a por el 'más difícil todavía': sin Huijsen y con 200 millones que duelen

Andoni Iraola arranca hoy ante el Liverpool (21:00 horas) su tercera temporada como técnico del AFC Bournemouth, club al que aterrizó el 1 de julio de 2023 tras su paso exitoso por el Rayo Vallecano. Quien haya seguido mínimamente su camino en la Premier League estará de acuerdo en que es el entrenador de moda en Inglaterra, o al menos así lo fue la temporada pasada llevando a un equipo cuyo objetivo es no descender hasta el límite de la frontera con los puestos europeos.

Con contrato firmado hasta 2026, el de Guipúzcoa consiguió un más que respetable 12º puesto con 48 puntos en su primera campaña en la Premier (2023-24), y la mejora se hizo evidente en el segundo año, con partidos tan memorables como la victoria en el Emirates Stadium, el 0-3 en Old Trafford o la victoria ante el City de Guardiola. Cerraron la campaña con un 9º lugar y 56 puntos en su registro, a nueve puntos del 7º lugar del Nottingham Forest, el último en subirse a Europa. El objetivo este año no es otro que seguir en la misma línea, mantener los pies en el suelo y seguir haciendo las cosas igual de bien sacando a relucir nuevos jóvenes talentos.

Para conseguirlo, deberá exprimir de nuevo al máximo a sus jugadores y sacar petróleo de un pozo dorado donde cada verano pasan los 'jeques' a por su capricho particular. Y este verano no ha sido la excepción. Iraola ha perdido a cuatro de sus cinco piezas clave en la zona defensiva con ventas millonarias que han llenado las arcas del club pero han vaciado de talento a la plantilla. PSG, Liverpool, Real Madrid y Arsenal tienen la culpa. Ni Kepa, ni Zabarnyi, ni Kerkez... ni Huiijsen.

Dean Huijsen, presentado como jugador del Real Madrid / Real Madrid

VENTAS

Ilia Zabarnyi (63 millones al PSG), Dean Huijsen (62,5 millones al Real Madrid), Milos Kerkez (46,9 millones al Liverpool), Jaidon Anthony (9,5 millones al Burnley), Mark Travers (4,6 millones al Everton), Joe Rothwell (460 mil al Rangers), Kepa (fin de cesión, ficha por el Arsenal).

TOTAL: 187 millones de euros ingresados

FICHAJES

Bafodé Diakité (35 millones - central del Lille), Djordje Petrovic (29 millones - portero del Chelsea) y Adrien Truffert (13,5 millones - lateral izquierdo del Rennes).

Total: 77,5 millones de euros gastados

Resultado: Saldo positivo de +109,5 millones