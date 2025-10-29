Iraola, algo más que un deseo

Andoni Iraola dejó huella en el Rayo, con un fútbol exquisito y atrevido. Las tres temporadas en Vallecas fueron la constatación de que algo grande se estaba gestando. Y la Premier, siempre atenta al talento emergente, no lo dudó. La apuesta del Bournemouth, a toro pasado, fue cien por cien acertada y exitosa.

Segundos en la Premier

El técnico guipuzcoano ha creado en el Vitality Stadium un equipo con mayúsculas, que brilla por encima de las indivualidades. Los 'cherries' han sobrevivido a la marcha de pilares defensivos como Kepa, Kerkez, Zabarnyi o Huijsen y están completando una de las mejores campañas de su historia, por encima de las expectativas y de clubes del denominado 'Big Six'. Los de Dorset, sur de Inglaterra, son segundos en la Premier League, sólo por detrás del Arsenal. Un hecho que, visto la temporada pasada y el rendimiento del equipo, ha dejado de sorprender.

Iraola, entrenador del Bournemouth / EFE

Iraola está muy cómodo en la turística y costera Bournemouth. El de Usurbil se ha adaptado muy bien a la Premier, a la ciudad y a un club que respeta muchísimo el buen trabajo que está haciendo con el equipo. En su mente no existe la idea de cambiar de equipo en un futuro próximo, aunque ofertas tentadoras las habrá.

Objeto de tentaciones

En Inglaterra también alucinan con el exfutbolista del Athletic Club y muchos especulan con un posible cambio de aires. La prensa británica sitúa a Iraola como uno de los preferidos del Chelsea para tomar las riendas del banquillo de Stamford Bridge. El mal momento del equipo ha colocado a Enzo Maresca en una situación complicada y se especula con una posible destitución si no se endereza el rumbo. Los 'blues' tienen una plantilla para aspirar a todo y, de momento, los resultados no están acompañanado.

Iraola está dejando huella en el Bournemouth / EFE

En Bilbao suspiran también por Andoni Iraola. El guipuzcoano fue un emblema del Athletic en su etapa como jugador, donde transcurrió la mayor parte de su carrera saliendo desde Lezama. Ernesto Valverde da síntomas de agotamiento y en el 'Botxo' ya han surgido rumores que el extremeño podría dejar el equipo al finalizar la presente campaña. Iraola gusta y Jon Uriarte le tiene en el punto de mira. El único obstáculo, una cláusula de rescisión de 11 millones de euros.