Iraola defiende a Barcola tras las primeras críticas al extremo francés

Bradley Barcola disfrutó de su primera titularidad en el empate a cero del Liverpool contra el Fulham de Álvaro Arbeloa en la cuarta jornada de la Premier League. Los 'reds' no han perdido todavía, pero suman una victoria y tres empates, y la afición en Anfield comienza a impacientarse con su flamante fichaje, que si bien aún no ha recibido silbidos de su afición, despierta ya el runrún en las gradas.

Parte de culpa la tienen los 125 millones de euros que los de Merseyside abonaron al Paris Saint-Germain por su traspaso este verano. Una cifra que se podría disparar hasta los 145 'kilos' con distintos bonus, algunos de fácil alcance. Un precio que el jugador todavía no ha justificado.

Ante el Fulham, sus números fueron para olvidar: ningún disparo a puerta, 0/2 regates exitosos, 0/2 centros exitosos, 10 pérdidas de balón y 32 balones tocados en 78 minutos. Y claro, las primeras críticas arreciaron. Porque el fútbol no tiene paciencia ni memoria.

Al rescate salió su entrenador, el español Andoni Iraola, en la rueda de prensa pospartido. "Estamos preparando físicamente a Bradley con partidos, y estos encuentros le permitirán alcanzar la forma física que buscamos. Pero no es solo Bradley, nos falta frescura. Solo recuerdo una ocasión clara de gol contra el Fulham, y mantuvimos nuestra estructura, pero en ataque necesitamos mejorar mucho", reconoció el preparador vasco.

Iraola también destacó la versatilidad de Barcola, a quien utilizó por la derecha contra el Atlético antes de regresar a su banda izquierda preferida contra el Fulham este sábado. "Creo que lo he dicho muchas veces: tenemos cuatro extremos, y probablemente antes de la temporada, todos habrían dicho que teníamos más extremos izquierdos que derechos porque jugaban más ahí. Todos los extremos jugarán tanto por la derecha como por la izquierda, dependiendo de los enfrentamientos, de dónde creamos que serán más peligrosos, a veces de las exigencias defensivas, de lo que sintamos y de lo que analicemos. Creo que Bradley, como todos los demás, los cuatro, ya ha jugado por ambos lados, y será así durante toda la temporada", apuntó Iraola.

El de Usurbil sabe que esto solo acaba de empezar y lo más importante de todo es ir metiendo a Barcola en la dinámica de equipo. Los goles y las asistencias acabarán llegando tarde o temprano.