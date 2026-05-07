Iraola se decanta por el Crystal Palace

El futuro de Andoni Iraola empieza a tomar forma en Inglaterra. Después de anunciar hace unas semanas que no continuará al frente del Bournemouth cuando termine la temporada, el técnico vasco ya aparece vinculado con varios banquillos importantes de la Premier League. Sin embargo, en las últimas horas ha ganado fuerza una posibilidad que hace apenas unos meses parecía inesperada: el Crystal Palace se ha colocado en cabeza en la carrera por hacerse con sus servicios.

El conjunto londinense busca entrenador ante la inminente salida de Oliver Glasner y considera a Iraola como el perfil ideal para liderar el próximo proyecto deportivo. En Selhurst Park valoran especialmente el trabajo realizado por el técnico español en el Bournemouth, donde ha conseguido consolidar al equipo en la máxima categoría del fútbol inglés, incluso manteniéndolo en la pelea por puestos europeos -ahora mismo ocupan la sexta plaza-. Todo eso pese a contar con una plantilla de menor presupuesto que gran parte de sus rivales directos.

La decisión de Iraola de cerrar su etapa en el Bournemouth no ha pasado desapercibida en Inglaterra. En apenas tres temporadas, el entrenador de Usurbil transformó por completo la identidad competitiva del club del sur del país, implantando un estilo reconocible, agresivo y ofensivo que le permitió competir de tú a tú contra equipos de mayor nivel.

Chelsea y Manchester United también han seguido de cerca la situación del exentrenador del Rayo Vallecano. En Stamford Bridge buscan un técnico capaz de liderar un proyecto a largo plazo tras una temporada marcada por la inestabilidad, mientras que en Old Trafford todavía no está decidido si Michael Carrick continuará de manera definitiva al frente del equipo. Aun así, todo apunta a que Iraola prioriza un contexto más estable y menos expuesto a la presión constante de los 'gigantes' ingleses.

Ahí es donde aparece el Crystal Palace. El club londinense ofrece un escenario atractivo para desarrollar una idea de juego con tiempo y margen de mejora. Además, el equipo atraviesa un momento deportivo positivo. Con la permanencia asegurada desde hace semanas, los 'Eagles' centran ahora buena parte de su ilusión en la Conference League, competición en la que están cerca de alcanzar la final y que podría abrirles las puertas de la próxima Europa League.

Por ahora, Iraola mantiene silencio respecto a su próximo destino. El técnico vasco ha insistido públicamente en que su prioridad sigue siendo terminar el curso de la mejor manera posible con el Bournemouth, evitando alimentar rumores mientras el equipo todavía pelea por objetivos importantes en Premier League.