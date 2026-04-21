Iraola bendice a su sustituto: "Ya lo elogié hace unos años, deberían estar contentos"

Andoni Iraola dio su visto bueno al nombramiento de Marco Rose como su sucesor en el Bournemouth. La entidad ‘cherry’ anunció el lunes que el técnico alemán ha firmado “un contrato de tres años que entrará en vigor tras la conclusión de la temporada 2025/26”, tomando así el relevo de un entrenador que dejará una huella profunda en la costa sur de Inglaterra.

"En el AFC Bournemouth, todos esperamos con ilusión la llegada de Marco al Vitality Stadium, donde comenzará su labor como entrenador principal este verano", señaló el club, que también subrayó la importancia de “terminar la presente temporada de la mejor manera posible”. Actualmente, los ‘cherries’ ocupan la octava plaza y mantienen serias opciones de clasificarse para competiciones europeas.

Andoni Iraola dejará de ser técnico del Bournemouth al final de la temporada / AFC Bournemouth

El de Usurbil, como era de esperar, es objeto de deseo de media Europa. Tanto en la Premier League como en LaLiga siguen de cerca a un entrenador que será agente libre a partir del próximo 30 de junio. Su labor en el Bournemouth ha sido magnífica y se ha ganado el derecho a decidir cuál será el siguiente paso de su corta y prometedora carrera en los banquillos.

"El club estará en muy buenas manos"

En medio de los rumores que lo sitúan en equipos de primer nivel, Iraola tuvo palabras de elogio hacia su sustituto, Marco Rose, en la previa del duelo ante el Leeds: "Creo que el club estará en muy buenas manos. Es un gran entrenador. Ya lo elogié hace unos años, siempre me han gustado sus equipos y espero que siga así".

No escatimó en reconocimiento: "Es un buen entrenador con mucha experiencia europea. Parece muy prometedor. No lo conozco personalmente, pero siempre me han gustado sus equipos", añadió sobre el extécnico de Red Bull Salzburg, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund y RB Leipzig.

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"Deberían estar contentos porque es alguien que sin duda puede mejorar el equipo. Estoy seguro de que los jugadores están contentos de saber lo que está pasando", concluyó.