Innovación arbitral en la Premier League

La Premier League se encuentra a años luz del resto de las grandes ligas europeas. El campeonato británico presume de estrellas de renombre, de competitividad año tras año, de gastos millonarios en fichajes y, también, de innovación tecnológica.

En ese sentido, la última gran novedad radica en el aspecto arbitral. Según informa 'The Guardian', los colegiados de la liga inglesa llevarán cámaras en algunos de los partidos de la primera jornada, que arranca este viernes con el Liverpool-Bournemouth.

Estos dispositivos, instalados en la vestimenta de los árbitros, permitirán grabar todo lo que ocurre dentro del terreno de juego para ofrecer al espectador el punto de vista arbitral de los encuentros, algo que ya sucedió en dos de los amistosos de pretemporada (Summer Series) que se jugaron en Estados Unidos, en el Bournemouth-West Ham United y en el Manchester United-Everton.

Luz verde a la iniciativa

Pese a que la prueba está prevista tan solo durante las seis primeras semanas, desde Inglaterra apuntan a que la intención de la Premier League es que la 'ref cam' (así la denominarán) sea permanente durante el resto de la temporada, gracias al 'sí' de los clubes y de los operadores de televisión responsables de los derechos de la competición (Sky Sports y TNT Sports), que habrían dado luz verde a la iniciativa.

Una vez finalizado el periodo de prueba, previsto para finales del mes de septiembre, la Premier tomará una decisión ya definitiva sobre si acoplar este tipo de tecnología durante toda la temporada o si echar marcha atrás. Eso sí, por el momento tan solo se ofrecerán imágenes en forma de repetición, por lo que habrá que esperar todavía un tiempo para visualizar en directo las 'ref cams'.

El Mundial de Clubes como prueba

Además de estas seis primeras jornadas, la competición británica puede apoyarse también en el Mundial de Clubes recién disputado en Estados Unidos, donde ya se empleó este novedoso sistema tecnológico que dejó opiniones positivas en la FIFA.

En el Mundial de Clubes ya se experimentó con equipar al árbitro con una cámara corporal para ofrecer su punto de vista en las jugadas / DAZN

"Mejoró nuestras expectativas", dijo Pierluigi Collina, lo que desembocó en la autorización por parte de la IFAB (organismo encargado de elaborar las reglas del fútbol) a usar las cámaras en partidos oficiales de Liga.

"Enriquecerá la experiencia de los espectadores y les ofrecerá un ángulo de visión único del juego", aseguran los operadores de televisión británicos. La tecnología ha llegado a la Premier para ¿quedarse?.