¿Se está siendo injusto con Xavi Simons? "Es el más capaz de hacerlo"

Cuando el Tottenham pagó 60 millones de euros al RB Leipzig para hacerse con los servicios de Xavi Simons, los 'spurs' seguramente esperaban algo más del neerlandés. Sus 3 goles y 6 asistencias en 38 partidos son claramente insuficientes para todas las expectativas que despertó su llegada a la Premier League, y eso le ha generado muchas críticas. Un mal momento para el exjugador del RB Leipzig, entre otros equipos, que va de la mano con el pésimo curso que está registrando un Tottenham que teme lo peor.

El equipo dirigido por Igor Tudor juega con fuego y coquetea con un descenso que sería lapidario. Hay que recordar que el Tottenham arrancó la temporada peleando por un título, la Supercopa de Europa contra el Paris Saint‑Germain, después de ganar la Europa League con Ange Postecoglou en el banquillo. Sin embargo, el equipo londinense decidió dar un volantazo a su proyecto dándole las llaves del equipo a Thomas Frank. La situación es tan caótica que el danés ya no está en el equipo, mientras los 'spurs' cruzan los dedos para no bajar a Championship.

Un contexto duro para Xavi Simons

Todo ello ha ido dibujando un contexto muy complicado para Xavi Simons, que no ha acabado de adaptarse a la Premier League ni a su exigencia física, más elevada que en el resto de competiciones. Y aunque el neerlandés ha demostrado que calidad le sobra, no ha encontrado la manera de hacerlo de forma regular. ¿Y quién tiene la culpa? En SPORT tratamos de analizarlo.

Xavi Simons, jugador de un Tottenham en caída libre / RONALD WITTEK / EFE

Kat Lucas, periodista del medio británico 'The i Paper' que cubre la actualidad del Tottenham y la Premier League, asegura a SPORT que Xavi Simons “ha mostrado detalles de inspiración”, pero reconoce que “también ha tenido problemas de adaptación por la exigencia física de la liga”.

¿Por dentro o en la banda?

Una de las claves del inconsistente nivel de Xavi Simons en el Tottenham, además del proceso de adaptación que aún está viviendo, tanto a la liga como al país, es la posición en la que juega. Por ejemplo, en el RB Leipzig, donde funcionó muy bien, encajó de lujo en el esquema de Marco Rose, que aunque lo colocaba inicialmente de extremo, le daba libertad para moverse por dentro cuando le apetecía. Una realidad distinta en Londres.

Champions

Esta temporada, Xavi Simons ha ido alternando la banda izquierda con la mediapunta, posiciones que puede ocupar con suficiencia dada su verticalidad, uno contra uno, disparo y polivalencia. No obstante, el neerlandés se ha mostrado mucho más cómodo arropado, por dentro y cerca del área, y más incómodo por fuera, más atado a la línea de cal. Eso se traduce en más posibilidades de rematar a puerta, más opciones de asociarse con sus compañeros y menos dependencia física para explotar sus virtudes y generarse espacio.

Su mejor versión la ha mostrado en la mediapunta, bajo las órdenes de Thomas Frank, que detectó que por la banda izquierda no funcionaba Kat Lucas — Periodista del 'The i Paper'

Kat Lucas asegura que “su mejor versión la ha mostrado en la mediapunta, bajo las órdenes de Thomas Frank, que detectó que por la banda izquierda no funcionaba”. Ahora, con Igor Tudor, han vuelto los experimentos con Xavi Simons y, por ende, su versión irregular: no marca un gol desde el 9 de diciembre contra el Slavia Praga y no da una asistencia desde el 1 de febrero contra el Manchester City. Desde que llegó Tudor, no ha contribuido a ningún gol del Tottenham.

Un presente desilusionante que, pese al mal momento del equipo, no distorsiona todo el potencial que atesora: “No hay duda de que sigue siendo el jugador más creativo del Tottenham y el futbolista del equipo con mayor capacidad para cambiar un partido”, sentencia Kat. Si es capaz de recuperar la confianza, el Tottenham no sufrirá por la permanencia.