¿Se está siendo injusto con Gündogan?

La temporada pasada, İlkay Gündoğan fue uno de los mejores jugadores del Barça de Xavi Hernández. Esta campaña, se ha convertido en un blanco fácil de críticas en un Manchester City completamente hundido. ¿Es culpa del futbolista alemán? ¿Realmente ha bajado tanto su nivel? ¿Tomó la decisión correcta regresando al City?

En el fútbol no todo es blanco o negro. Casi siempre impera un gris que tiene millones de tonalidades distintas. Sin embargo, tan cierto es que Gündoğan era imprescindible para el equipo culé, siendo indiscutiblemente uno de los mejores jugadores del Barça durante la temporada 2023-24, como que está lejos de su mejor versión en el cuadro skyblue.

Aunque puede jugar en cualquier zona del centro del campo, el mejor Gündoğan se ha visto cerca del área, de mediapunta, disputando pocos duelos, implicándose menos en defensa que otros compañeros y sacando su magia a relucir constantemente. En el Barça, en cierto modo, pagó la mala situación económica y deportiva de la entidad, aunque su rendimiento fue más que notable.

El debate que lo limitó en el Barça

Hubo un tiempo en el que Xavi tenía que decidir constantemente a qué altura colocar a Gündoğan. El debate era el siguiente: ponerlo en una posición retrasada de su cuadrado, ayudando en salida de balón y, por ende, teniendo que asumir más tareas defensivas, o darle una posición más adelantada, parecida a su mejor época en el City.

Gündogan con Xavi tras un partido con el Barça / EFE

En aquel entonces, Marc Casadó no existía para el primer equipo y el fichaje de Oriol Romeu no funcionó, por lo que el Barça empezó a usar al alemán de pivote. No obstante, como no se podía multiplicar, si jugaba atrás, el equipo se resentía en zona de tres cuartos, perdiendo creatividad, verticalidad y último pase. Si jugaba de mediapunta, lo pagaba con una salida de balón descontrolada.

Pese a ello, y a no contar con el físico de su mejor época en el Etihad, fue una de las piezas más importantes del engranaje culé, siendo el jugador más usado de la temporada con 4.180 minutos repartidos en 51 partidos, en los que marcó cinco goles y asistió en 14 ocasiones (máximo asistente de la plantilla). Una temporada después, y un año más a sus espaldas, las cosas han cambiado.

Víctima de la situación del City

La situación financiera del Barça le abrió la puerta a dejarle salir del club. Pol Ballús, periodista de The Athletic, atendió a SPORT para valorar el regreso del centrocampista al Etihad. Explicó que tomó la decisión de regresar "con cierta añoranza e ilusión, ya que no cerró del todo bien su ciclo en el City antes de poner rumbo al Barça. Era muy importante y no se fue con tanto reconocimiento". El rol que tenía que asumir, en un prinicpio, era radicalmente distinto al de antes.

El alemán venía a ser uno más, con peso dentro del vestuario, pero con menos minutos sobre el campo. Guardiola lo quería de mediapunta, para dar descanso a los futbolistas de mejor pie del equipo. La grave lesión de Rodri y la plaga de bajas en defensa le han jugado una mala pasada. "Ha sido víctima de la situación del City y fue víctima de la complicada realidad económica del Barça", añade Ballús.

Ilkay Gundogan, con el Manchester City / AP

Esta campaña, Gündoğan acumula 2.193 minutos de juego repartidos en 36 encuentros, marcando dos goles y repartiendo dos asistencias. No es titular indiscutible, pero oportunidades no le han faltado. De hecho, ha jugado más de lo que esperaba, pero fuera de su posición. "Gündogan venía a ser un futbolista de rotación, pero le ha tocado cargarse el equipo a la espalda", insiste Ballús.

Ya no está para ser pivote cada semana

En una liga como la inglesa, mucho más exigente a nivel físico que LaLiga, y con un año más que en Barcelona, Gündoğan está sufriendo de pivote en el peor City de la 'era Guardiola', donde en contra de lo que se planificó a principio de temporada, está teniendo que emplearse más de lo esperado en defensa. En el Barça dejó muy claro que, respaldado en tareas menos agradecidas, podía seguir siendo importante. No es el contexto actual del Etihad. "En este sentido, que Gündogan no acabe de rendir bien también es responsabilidad del City", opina Ballús.

Como es lógico, pedirle a Gündoğan que abarque el mismo campo y con la misma suficiencia que Rodri o Nico parece una broma de mal gusto. Por ello, sorprende un poco que muchos señalen al alemán como uno de los grandes problemas del City esta temporada cuando, precisamente, son los múltiples contratiempos que ha tenido el equipo de Pep durante la temporada los que han 'castigado' al alemán.

Pep Guardiola abraza a Ilkay Gündogan tras ganar la final de la FA Cup en 2023 / X

Gündoğan no tiene la culpa de los groseros y frecuentes errores en defensa. Tampoco de que futbolistas como Phil Foden o Kevin De Bruyne, por mencionar a algunos, hayan bajado su listón competitivo de manera considerable. El alemán venía a echar una mano y se ha tenido que poner el mono de trabajo de 'siempre'.