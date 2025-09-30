Inglaterra sentencia a Amorim: "Cabezón e inamovible"

"No es mi decisión. Haré todo lo que esté en mi mano cada minuto que esté en el Manchester United. No me preocupa mi futuro, no soy ese tipo de persona", decía Rúben Amorim tras consumarse el enésimo resbalón de su equipo, esta vez en el campo del Brentford.

Lo cierto es que la continuidad del portugués en el banquillo de Old Trafford está siendo muy cuestionada, especialmente desde la siempre punzante prensa inglesa. Los tabloides británicos cargan sus tintas contra el ex del Sporting, al que acusan de ser "cabezón e inamovible" en sus planteamientos tácticos.

Los 'pundits' (comentaristas) de la reposada BBC tampoco se mordieron la lengua tras el 3-1 sufrido en el oeste de Londres. El exinternacional galés Ashley Williams se preguntaba: "¿Cuánto más aguantará la paciencia? No digo que cambien de entrenador, pero no veo que el Manchester United vaya a ninguna parte con Amorim".

Jamie Carragher, ex del Liverpool, fue un paso más lejos y calificó de "desastroso" el tiempo de Amorim en el United. "Lo que hizo en el Sporting fue fantástico y parecía que tenía mimbres de entrenador grande. Estamos esperando ahora inevitable. Desafortunadamante, no quieres ver a la gente perder sus puestos de trabajo, pero esto tiene que acabar lo más rápidamente posible", apuntó el excentral 'red'.

Un año de trabajo

Rúben Amorim cumplirá a finales de octubre un año en el banquillo de Old Trafford, cuando fue contratado para cerrar la desastrosa etapa Ten Hag. El luso ha tenido tiempo y dos mercados de fichajes para construir un United a su semejanza, pero los resultados mandan y su equipo no mejora al del neerlandés.

Amorim, en la cuerda floja / @ManUtd

La sensación imperante es de un Manchester United desgobernado, desde los despachos al césped. Con inversiones multimillonarias año tras año en futbolistas que no marcan las diferencias, sin jerarquía, sin el espíritu ni la herencia que dejó sir Alex Ferguson en la entidad.

Esa guerra interna, alimentada por el propio Amorim en algunos casos, ha deslavazado el vestuario. El luso extirpó a jugadores que no casaban con sus ideas. Limpió a los Rashford, Garnacho, Antony, Sancho y compañía que discutían su autoridad. Pero ni así. Ni con sus fieles ha logrado recuperar un crédito que ahora parece agotado.

Baile de nombres

Como es habitual en estos casos, la rumorología arde en torno a la figura de Rúben Amorim, al que muchos ya ven fuera de Old Trafford en los próximos días. 'Manchester Evening News' va un poco más lejos y señala a Zinedine Zidane, sin ocupación desde su salida del Real Madrid, como posible futurible para el banquillo mancuniano. No es la primera vez que se vincula al francés con Old Trafford, un nombre recurrente en épocas de crisis.

El apagafuegos Sean Dyche y Graham Potter, despedido recientemente del West Ham, son otros de los candidatos que han saltado a la palestra para remplazar a Amorim en la que sería huida hacia adelante, una más, en la historia reciente del United.

Calma institucional

El Manchester United no se ha pronunciado de manera oficial, aunque fuentes consultadas por la 'BBC' reclaman tranquilidad con el proyecto iniciado en noviembre de 2024. "Jim Ratcliffe -propietario de la entidad- apoya a Amorim y considera que será justo evaluarlo al final de una temporada completa y con un equipo que él piensa que es el adecuado", auncia la televisión pública inglesa.