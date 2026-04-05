Inglaterra no tiene piedad del Arsenal: "Disfruta de tu cuádruple"

Así es el fútbol. Un día estás en la cima y, de repente, caes al vacío. Tras varios años de decepciones, en el norte de Londres quisieron soñar a lo grande: con su primer cuádruple. Nadie lo había logrando nunca en Inglaterra, quedándose Liverpool (83/84), Manchester United (98/99) y Manchester City (18/19 y 22/23) con la miel en los labios.

Con la Premier prácticamente en su bolsillo y en los cuartos de final de la Champions League y la FA Cup, dejó escapar su primer trofeo de la temporada y, por tanto, agotó cualquier posibilidad de póker de títulos, al caer en la final de la Copa de la Liga ante un Manchester City que promete amargarle la existencia y disputarle la Premier hasta el último suspiro. De hecho, aún tienen que enfrentarse en el Etihad y si los de Guardiola ganan el partido que tienen pendiente, se colocarán a seis puntos.

Aún con la posibilidad de conquistar un triplete que no estaría nada mal, los 'Gunners' cayeron eliminados en cuartos de final de la FA Cup a manos del Southampton, equipo de Championship. El golpe ha sido duro. Shea Charles, canterano 'Skyblue', anotó el gol que hacía saltar la sorpresa en Inglaterra y mandaba al Arsenal a casa.

Los 'Saints', equipo de Oriol Romeu, por cierto, no solo se cargaron al líder de la Premier, sino que se burlaron de un aficionado 'Gunner' que comentó "victoria de suerte" con un mensaje que dio la vuelta al mundo: "Disfruta de tu cuádruple, amigo".

Al Arsenal, pues, 'solo' le queda la Premier y la Champions. Que no es poco, claro. Ahora bien, la presión que deben tener encima los 'Gunners' encima debe ser enorme. Aún quedan dos meses en los que pueden pasar muchas cosas. Pese a la dolorosa derrota en St Mary's, Mikel Arteta no quiso ser crítico y reconoció que su equipo debe "mirarse al espejo".

Insistió en que se avecina "el período más bonito de la temporada" y que "quiero mucho a mis jugadores y no voy a criticarlos". "Voy a defenderlos más que nunca”, aseguró.

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El Manchester City va a poner contra las cuerdas a un Arsenal que debe reaccionar cuanto antes. "Lo que más me ha decepcionado ha sido verlos a ellos y su actitud. Han estado excelentes en defensa, muy bien en las transiciones, la organización ha sido buena y el esfuerzo ha sido tan bueno como el de cualquiera. Que se presentaran como lo han hecho hoy me ha parecido muy pobre", analizó Micah Richards en la 'BBC'.