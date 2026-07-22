En Inglaterra no se lo explican: el despilfarro del Chelsea de Xabi Alonso, bajo sospecha

Xabi Alonso ya tiene a su galáctico: Morgan Rogers será 'blue' hasta 2032. MVP de la Europa League y pieza fundamental en el Aston Villa de Unai Emery, el internacional inglés cambia Birmingham por Londres para fichar por el que considera "el club más grande" de la capital inglesa.

El Chelsea vuelve a hacer de las suyas. Con el tolosarra al frente de las operaciones, tira la casa por la ventana por enésimo verano consecutivo: Rogers llega a cambio de 117 millones de libras (137 millones de euros al cambio) y se convierte en el fichaje más caro de la historia del club y en el segundo traspaso más costoso de la Premier League, solo por detrás del de Alexander Isak (150 millones).

Se trata, por ahora, de la operación más importante del verano. Morgan Rogers viene de firmar la mejor campaña de su carrera (14 goles y 11 asistencias) y de tener protagonismo con Thomas Tuchelen el Mundial. Petición expresa de Xabi Alonso, está llamado a ocupar el costado izquierdo, aunque tampoco se descarta verle por dentro, como mediapunta, en un rol muy similar al que desempeñaba Florian Wirtz en Leverkusen.

El Chelsea paga 137 millones por Morgan Rogers / 'X'

Existe cierto desconcierto en Inglaterra por la contratación del de Halesowen, especialmente por parte de un Arsenal que llevaba todo el verano intentando hacerse con sus servicios. Ha sorprendido a varios expertos financieros del sector, que apenas pueden comprender cómo el Chelsea ha logrado desembolsar 117 millones de libras por el atacante inglés.

Pérdidas récord en abril

De hecho, las pérdidas récord de la entidad de Stamford Bridge, de 262,4 millones de libras, registradas en abril, daban a pensar que se avecinaría un mercado más o menos tranquilo. Desde el club, sin embargo, siempre se ha trasladado que no hay motivos de preocupación respecto a su situación financiera y que las pérdidas sufridas fueron amortizaciones puntuales, pues se prevé que los ingresos aumenten en el próximo ejercicio contable.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

El Chelsea conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes y acabó cuarto en la Premier en la 2024/25. Ingresó más de 560 millones de euros, pero presentó pérdidas de más de 262,4 millones de libras (más de 300 millones de euros al cambio), superando así el peor registro de la historia de la Premier, que poseía el Manchester City (205 millones en 2011). El pasado curso empezó con una multa de la UEFA 31 millones de euros por romper sus normas financieras en el mercado de fichajes.

Ahora bien, se prevé que los ingresos de la próxima temporada disminuyan tras terminar en décimo lugar y 'The Sun' explica que los expertos financieros consideran que la incorporación de Rogers es simplemente inasequible sin nuevas ventas importantes. Eso podría significar que, Enzo Fernández, subcampeón mundialista, tendrá que ser traspasado este verano pese al deseo de Xabi Alonso de retenerlo.

Xabi Alonso enamora en Londres / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

La puerta está abierta

Ni Axel Disasi ni Alejandro Garnacho se han estado entrenando con el resto de la plantilla en Cobham, ya que su futuro está lejos de Stamford Bridge. El defensa estuvo cedido el curso pasado en un West Ham que preguntó por la posibilidad de volver a contar con sus servicios, pero el francés no quiere fichar por un club de la Championship. El Milan, entre otros, está interesado en él y el Chelsea lo valora en 25 millones de libras.