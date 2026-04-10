Inglaterra estalla con el caso Enzo Fernández: "Es un mocoso sin clase y manipulador"

La polémica no cesa en torno a la figura de Enzo Fernández. Porque el jugador del Chelsea sufrió un desliz al hablar de las ciudades donde le gustaría vivir. "Me gusta mucho Madrid", sentenció, sin saber la que se venía encima. Desde un Liam Rosenior tajante -"Enzo cruzó una línea"- hasta la sanción que le impuso el equipo 'blue' de dos partidos sin jugar. Y, ahora, los medios de comunicación también le atizan de manera feroz.

A Enzo Fernández le gustaría vivir el Madrid / EFE

El 'Daily Star' publicó en su edición de web un artículo de opinión de Harry Brent con un titular que deja poco lucar a las dudas: "Enzo Fernández es un mocoso sin clase y manipulador, el Chelsea debería retirarle la capitanía". Brent, además, indica que la molestia de Enzo no tiene razón de ser: "¿acaso los futbolistas y sus agentes sin escrúpulos creen que todos somos tontos?", puntualiza, añadiendo que es "una imagen bastante mala para Enzo".

La sanción generó dudas sobre el estatus de Fernández dentro del equipo, dado que desde fuera se le considera el vicecapitán del Chelsea. No obstante, según informó la BBC, el argentino no perderá su estatus, aunque nunca le ha sido asignado de manera oficial: se le considera uno de los vicecapitanes, todos detrás del principal Reece James.

Si le quieren... que paguen

Cole Palmer fue capitán el sábado pasado y, con James lesionado del isquiotibial, se espera que Caicedo sea el capitán contra el City, que será el segundo y, en principio, último partido de sanción a Enzo... a pesar de los reclamos de su representante, el exfutbolista Javier Pastore, quien calificó de injusto el trato de la entidad.

Lo cierto es, independientemente de sus palabras, que Fernández forma parte fundamental de la planificación 'blue' de cara a las próximas temporadas. La barbaridad que pagaron por sus servicios -121 millones de euros- tras el Mundial de Qatar propició, a su vez, un contrato por diez años con la entidad londinense, lo que le mantendría en un principio en Stamford Bridge hasta el 2032.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

Destaca la BBC que se espera que el club exija al menos la reinversión completa de lo que pagó al Benfica para ficharlo en 2023, una cifra récord en el fútbol británico en aquel momento. Además, es también un fijo en los onces de Rosenior. Enzo acumula ya 30 partidos en Premier, con ocho goles y tres asistencias, además de diez duelos en Champions, competición de la cual ya resultaron eliminados a manos del PSG.

Este fin de semana, el conjunto londinense recibirá en Stamford Bridge al Manchester City de Pep Guardiola buscando mantenerse firme en la batalla de las siete finales que le quedan para asegurar una plaza de Champions League, situación deportiva que se antoja fundamental para mantenerse a flote tras la enorme inversión que hicieron en su plantilla. Será, a su vez, el previsto último partido de sanción de Enzo, que volvería para el enfrentamiento ante el otro rival de Manchester, el United, también en su campo.