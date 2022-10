¡Inglaterra dice basta con Cristiano!

El Manchester United ha hecho pública la decisión de apartarlo del equipo El portugués enfiló el túnel de vestuarios antes de que terminara el partido frente al Tottenham

El Manchester United ha hecho publica una declaración sobre la situación de Cristiano Ronaldo. El delantero no formará parte de la convocatoria para el próximo partido de Premier League contra el Chelsea y queda apartado del equipo.

La situación insostenible del portugués está en boca de todos. Otra vez. Además, lo que ha hecho el portugués en esta ocasión cuenta con precedente ante el Rayo. Partió el encuentro del miércoles ante el Tottenham desde el banquillo, y fue calentando para tener la oportunidad para ingresar al césped, pero Ten Hag agotó los cambios con la entrada de Eriksen en el 87. A modo de protesta, Cristiano puso rumbo al túnel de vestuarios antes del pitido final del árbitro.

Desde que el técnico neerlandés se puso al frente del equipo, el portugués ha ido perdiendo minutos y, con ello, influencia. Solo ha formado parte del once en tres ocasiones. Pero la trascendencia del partido de la pasada jornada era mayor. Los 'red devils' tuvieron una gran actuación que les permite acercarse a los puestos de Champions.

Official Man United statement on Cristiano Ronaldo 🚨🔴 #MUFC



“Cristiano will not be part of the Man United team for this Saturday’s game against Chelsea. Rest of the squad is fully focused on preparing for that fixture”. pic.twitter.com/NdztshOuSf