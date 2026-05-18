PREMIER LEAGUE
¡En Inglaterra dan por hecho que Pep Guardiola abandona el Manchester City!
Las informaciones procedentes del país británico aseguran que el anuncio será oficial el domingo en caso de que el City gane este martes ante el Bournemouth; una derrota precipitaría los hechos
¡A punto de confirmarse el bombazo en Inglaterra! Pep Guardiola abandonará el Manchester City a final de temporada. Así lo aseguran ya en el país británico, donde afirman que el técnico catalán "abandona" el conjunto cityzen poniendo fin a su etapa de 10 años en el club.
Según informó este mismo lunes el 'Daily Mail', el partido frente al Aston Villa del próximo domingo será el último de Pep Guardiola como entrenador del City. "El City ya ha empezado a comunicar a sus patrocinadores que el anuncio es inminente. La noticia también era un secreto a voces entre algunos allegados a Guardiola", dicen en Inglaterra.
Además, dicho medio añade que la noticia "se espera que se confirme el mismo domingo, con tiempo para celebrar el impacto tremendo de Guardiola en el fútbol inglés con un desfile en autocar descapotable el lunes siguiente".
No obstante, teniendo en cuenta la momentánea victoria del Arsenal frente al Burnley, el 'Daily Mail' asegura que el anuncio oficial podría incluso adelantarse en caso de que el City caiga derrotado este martes frente al Bournemouth de Iraola, lo que provocaría ya el alirón de los de Mikel Arteta.
- Fermín, alarma Mundial
- Zegama Aizkorri 2026, en directo: tiempos y resultados de Manu Merillas, Kilian Jornet, Sara Alonso y Malen Osa en vivo
- Barcelona - Betis: resumen, resultado y goles del partido de la jornada 37 de LaLiga
- Oficial: Ya hay parte médico de Álex Márquez y Johann Zarco
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- Maldini tiene claro el posible sustituto de Lewandowski: 'El Barça acierta intentando ficharle, se adaptaría muy bien al estilo
- Los expertos en fitness ya coinciden: 'Salir a caminar cinco días de la semana una hora, de lunes a viernes, se traduce como 78.000 calorías al año
- Carrick, la renovación y el United: el factor que puede condicionar el futuro de Rashford