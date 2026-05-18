¡En Inglaterra dan por hecho que Pep Guardiola abandona el Manchester City!

¡A punto de confirmarse el bombazo en Inglaterra! Pep Guardiola abandonará el Manchester City a final de temporada. Así lo aseguran ya en el país británico, donde afirman que el técnico catalán "abandona" el conjunto cityzen poniendo fin a su etapa de 10 años en el club.

Según informó este mismo lunes el 'Daily Mail', el partido frente al Aston Villa del próximo domingo será el último de Pep Guardiola como entrenador del City. "El City ya ha empezado a comunicar a sus patrocinadores que el anuncio es inminente. La noticia también era un secreto a voces entre algunos allegados a Guardiola", dicen en Inglaterra.

Además, dicho medio añade que la noticia "se espera que se confirme el mismo domingo, con tiempo para celebrar el impacto tremendo de Guardiola en el fútbol inglés con un desfile en autocar descapotable el lunes siguiente".

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No obstante, teniendo en cuenta la momentánea victoria del Arsenal frente al Burnley, el 'Daily Mail' asegura que el anuncio oficial podría incluso adelantarse en caso de que el City caiga derrotado este martes frente al Bournemouth de Iraola, lo que provocaría ya el alirón de los de Mikel Arteta.