Inglaterra cruje a impuestos a Haaland y Salah

La Premier League se ha convertido en la competición más atractiva del mundo. No solo por su competitividad o por el nivel de los equipos, sino porque además cuenta con los mejores futbolistas del planeta, que se dejan seducir por los millones que atesoran los dueños y presidentes de los 20 clubes de la competición.

Una cantidad de dinero que se ve ahora reflejada en la lista de futbolistas que más impuestos han pagado en el Reino Unido durante el año 2025, un documento publicado por la Sunday Times Football Tax List en el que aparecen nombres como el de Erling Haaland o Mohamed Salah, los dos únicos futbolistas que además se incluyen también en el top-100 de mayores contribuyentes de todo el Reino Unido.

El delantero noruego se erige como el jugador que más impuestos abona, liderando el ránking con unos 20 millones de euros pagados en el último año. El '9' del Manchester City, que además es el contribuyente más joven de la lista con 25 años, percibe un salario de 580.000 euros semanales, junto con 11,5 'kilos' a raíz de derechos de imagen y otros bonus o pluses.

El segundo del ránking no es otro que Mo Salah, mientras que un viejo conocido de LaLiga, Casemiro, cierra el top-3. El egipcio del Liverpool aporta fiscalmente 17 millones de euros y el brasileño del Manchester United contribuye en 12,5 'kilos'.

Al ex del Real Madrid le sigue muy de cerca Raheem Sterling, con 11,25 millones de euros por un contrato con el Chelsea que llegó a su fin hace unos días de mutuo acuerdo. Y más abajo en la lista encontramos nombres como el del central del Liverpool Virgil van Dijk (11,12M), el centrocampista del United Bruno Fernandes (10,45M) o el mediapunta del Manchester City Bernardo Silva (10,45M).

Como ya mencionábamos, Haaland y Salah no solo son los dos futbolistas que más pagan en impuestos, sino que además aparecen en la lista de mayores contribuyentes de todo el país. El noruego ocupa el puesto 72 y el egipcio, el 81, en un documento donde se mezclan con grandes nombres de la música o de los negocios como Harry Styles, Anthony Joshua, JK Rowling o los hermanos Fred y Peter Don (Betfred).