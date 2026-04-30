Inglaterra clama al cielo con Luis Díaz: "Es absolutamente ridículo"

Ya hace unos ocho meses que Luis Díaz está en Múnich, pero su traspaso del Liverpool al Bayern Múnich sigue dando que hablar. El extremo colombiano cambió Anfield por el Allianz por unos 70 millones de euros, una cifra que rápidamente olvidaron en tierras bávaras por el impacto del jugador bajo las órdenes de Vincent Kompany. El cafetero no solo se ha adaptado bien a la Bundesliga, sino que brilla con luz propia en uno de los mejores tridentes del planeta.

Mientras Luis Díaz se hincha a goles y asistencias (26 y 21) al lado de Harry Kane y Michael Olise, el Liverpool está cerca de cerrar una temporada irregular y decepcionante tras una inversión estelar en verano con futbolistas de la talla de Alexander Isak, Florian Wirtz o Hugo Ekitiké, entre otros.

Champions

La última gran actuación del colombiano en el Parque de los Príncipes, en el partido de ida de semifinales de Champions League ante el Paris Saint-Germain, reabrió la herida en tierras británicas, donde aún no comprenden cómo el Liverpool pudo dejarlo salir con tanta facilidad. Su gol, el 5-4 tras un magistral pase largo de Kane, fue el tanto de la noche.

Tenemos que ser absolutamente sinceros, porque no puedo ni entenderlo. ¿Me estás diciendo que vendes a Luis Díaz para quedarte con Gakpo? Micah Richards — Exjugador de fútbol

Micah Richards, exfutbolista y ahora comentarista deportivo, estalló en CBS Sports al hablar del tema: "Tenemos que ser absolutamente sinceros, porque no puedo ni entenderlo. ¿Me estás diciendo que vendes a Luis Díaz para quedarte con Gakpo? Sinceramente, eso no es solo una mala decisión futbolística, ¡es una decisión de vida impactante! ¡Es absolutamente ridículo!", opinó.

Luis Díaz, autor de un golazo en París / EFE

"Estás aquí sentado viendo a Luis Díaz ahora mismo en el Bayern Múnich y está destrozándolo por completo en el escenario más grande. ¡Es electrizante! Está metiendo goles contra el Real Madrid y contra el PSG, y tú solo puedes rascarte la cabeza pensando: ‘¿Cómo demonios dejó el Liverpool que se le escapara de las manos?’. ¡El tipo es un agitador de partidos! Trae ese caos puro, el ritmo, la potencia, esos momentos de magia absoluta. Cuando arranca por esa banda... ¡Es increíble! El Liverpool no solo perdió a un jugador del equipo... perdió una joya. ¡Una joya absoluta! ¡Qué jugador!”, añadió.

Jugadores así son difíciles de reemplazar o encontrar en el mercado de fichajes. Nunca te cansarás de ver 90 minutos de fútbol en los que Díaz esté involucrado… Jamie Carragher — Exjugador de fútbol

Otro de los que valoró el tema fue el exdefensa Jamie Carragher, otra voz muy ligada al Liverpool. "Todavía me resulta difícil y frustrante encontrar una razón para dejarlo ir. Jugadores así son difíciles de reemplazar o encontrar en el mercado de fichajes. Nunca te cansarás de ver 90 minutos de fútbol en los que Díaz esté involucrado… Qué noche y qué gran actuación de él. Nunca pensé que lo vería con otra camiseta y no con la del Liverpool”.

Luis Díaz desequilibró el marcador en el Real Madrid-Bayern de Champions / Europa Press

En Alemania, la película es otra. El exportero Oliver Kahn, leyenda del Bayern, está completamente feliz. “Primero, tenemos que agradecer al Liverpool y a su entrenador, Arne Slot, por dejar ir a Luis Díaz. Cuando el Bayern Múnich tuvo que elegir entre fichar a Luis Díaz o a Cody Gakpo, inmediatamente elegimos a Díaz. Definitivamente fue la elección correcta. En este momento, Lucho es uno de los mejores extremos izquierdos de Europa. Lo ha demostrado toda la temporada, incluso a los 29 años. Es genial superando defensores, creando oportunidades y marcando goles. Ha mejorado mucho a nuestro equipo. Su enorme influencia y ese espíritu de lucha colombiano, de actitud de nunca rendirse, han sido una clave enorme para nuestro éxito”, aseguró.

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El presente de Luis Díaz, y del Liverpool, no hace más que alimentar el arrepentimiento en Inglaterra. Lo que para el cuadro 'red' parecía ser una venta importante ha acabado siendo un grave error. Anfield dejó escapar a un futbolista diferencial, de esos que cambian partidos y ganan títulos.