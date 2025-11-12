En Inglaterra apuntan a la salida de Guardiola del City este verano

El mejor Manchester City parece estar de vuelta. Después de una temporada para olvidar, sin conquistar ninguno de los grandes títulos, los 'skyblue' vuelven a ser un equipo competitivo, temible y que practica un buen juego para alcanzar la victoria. Pep Guardiola regresa a engrasar la máquina para regresar a la cima del fútbol europeo.

Las cosas vuelven a funcionar en el Manchester City, sin embargo, 'The Times' soltó un auténtico bombazo sobre el futuro de Pep Guardiola. Durante la victoria del equipo contra el Liverpool, el partido número 1000 del de Santpedor como entrenador profesional, los aficionados 'citizens' desplegaron una pancarta que decía: "Volem que et quedis".

No fue la primera vez que se mostró esta pancarta. Hace 13 meses, cuando a Guardiola solo le quedaban siete meses de contrato, apareció este mensaje en el Etihad Stadium. Tan solo un mes después, el entrenador catalán selló una extensión de contrato hasta el final de la temporada 2026-27, una firma que parecía frenar todos los rumores sobre su futuro. Sin embargo, 'The Times' apunta a una posible salida del City ya el próximo verano.

De acuerdo con esta información, todavía no se ha tomado una decisión final y Guardiola siempre ha cumplido sus contratos con el Manchester City. No obstante, 'The Times' señala que quienes conocen la situación no descartan que, al concluir su décima temporada, la salida del técnico catalán pueda estar sobre la mesa

Pep Guardiola, durante su partido número mil entre el City y el Liverpool. / Agencias

Consideran que sería un momento lógico para marcharse: la plantilla está consolidada, Guardiola lo ha ganado todo y diez años representan un cambio radical, especialmente para un hombre cuyo período más largo al frente de un equipo antes de llegar al Reino Unido fue de cuatro años con el primer equipo del FC Barcelona.

También está el juicio de los 115 cargos de la Premier League contra el City. Todavía no hay una resolución sobre este caso, y el club afirma tener un “conjunto completo de pruebas irrefutables” que ayudarán a exonerarlos. Además, Guardiola ya declaró que incluso dirigiría al equipo en la League One en caso de descenso administrativo.

Lo cierto es que no es la primera vez que se cuestiona el futuro de Pep Guardiola en el City. En ese sentido, en este mismo tramo de la temporada, en tres de los últimos cinco años, ha firmado un nuevo contrato cuando al anterior le quedaba menos de un año de vigencia. Ahora, el contrato no es un problema, puesto que renovó hasta junio de 2027, pero esta información de 'The Times' vuelve a poner en entredicho el porvenir del técnico en Inglaterra.