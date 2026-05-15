FÚTBOL INTERNACIONAL
El infierno de las cláusulas azota a Emery: "Lo siento por él. Es vergonzoso"
El técnico español lamentó la situación de Harvey Elliott en el Aston Villa, cuya cesión se ha convertido en un verdadero infierno
“Mis disculpas al jugador. Su situación es vergonzosa”. La frase de Unai Emery sobre Harvey Elliott refleja a la perfección el calvario que debe de estar atravesando un futbolista que no se siente como tal desde hace meses. A sus 23 años, y después de ser considerado uno de los mayores talentos del fútbol inglés, está perdiendo tiempo, ritmo y oportunidades por culpa de una cláusula que lo tiene atado en corto.
Harvey Elliott llegó al Aston Villa buscando justo lo contrario de lo que había vivido en el Liverpool: continuidad, confianza y un escaparate en el que mostrarse y confirmarse. Pero la cesión al club de Birmingham se ha transformado en una jaula contractual.
El problema tiene muchos ceros: una obligación de compra cercana a los 35 millones de libras, alrededor de 40 millones de euros, condicionada a un número concreto de apariciones en Premier League: 10. Según varios medios ingleses, también se expresaba en el acuerdo que, si disputaba 5 partidos en este segundo tramo de curso, se ejecutaría la cláusula. Por eso, Elliott apenas ha jugado 5 partidos en toda esta liga.
En Inglaterra no se discute si Emery cuenta o no con él; más bien se pone en duda si puede usarlo y se cuestiona para qué sirve una cesión con estas condiciones, que solo consiguen fastidiar al futbolista cuando el efecto debería ser el contrario.
Se supone que salir a préstamo debe relanzar a un jugador. Motivarlo, afrontar un reto para sacar lo mejor de sí mismo... Pero estas cláusulas no premian el crecimiento, sino que convierten al futbolista en un problema palpable llegado cierto punto del curso. Pero con Elliott ha sido demasiado descarado. No juega en liga desde febrero.
Un gran problema para Emery
Y claro, sin ritmo, y en la élite, Emery difícilmente ha podido darle minutos en otras competiciones: 1 y 7 minutos en Europa League en la eliminatoria contra el Lille, sus únicas apariciones en el mes de marzo, cuando también jugó los 90 minutos contra el Elche en un amistoso. “Es una situación embarazosa para todos los implicados. Lo tengo cada día en mi mente”, comentó Emery, triste, sobre la situación de su jugador.
Zurdo, técnico, eléctrico entre líneas y polivalente, Elliott fue una de las joyas que el Liverpool cazó del Fulham y también fue pieza importante de la Inglaterra sub-21 para conquistar los Europeos de 2023 y 2025. En el torneo de 2025, además, fue elegido MVP del campeonato tras marcar cinco goles.
En su caso, el fútbol moderno está siendo una losa. No puede disfrutar ni de una cesión para demostrar que está más que listo para triunfar en el Big Six. Y a Emery le duele.
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