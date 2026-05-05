La infancia de David Raya: del Cornellà a unas semifinales de Champions con el Arsenal

Hoy se disputa la vuelta de las semifinales de la Champions League en el Emirates Stadium, un escenario donde el Arsenal de Mikel Arteta recibe al Atlético de Madrid en un duelo que define el acceso a la final.

En el centro de la historia aparece una figura que resume el recorrido más improbable hacia la élite europea: el portero catalán David Raya, titular en el conjunto inglés y protagonista de una carrera construida lejos de los focos iniciales del gran fútbol.

De Cornellà a la élite: el origen de un portero diferente

David Raya se formó en las categorías inferiores del UE Cornellà, donde ya destacaba por una mentalidad poco habitual.

Desde niño pedía a sus entrenadores quedarse más tiempo entrenando, encadenando sesiones con categorías superiores antes de dar el salto definitivo.

"Cuando era infantil, quería quedarse con los cadetes. Y cuando era cadete, con los juveniles", recordaba el director del club, Andrés Manzano. Esa insistencia temprana marcó el inicio de un camino que lo llevaría lejos de Barcelona siendo todavía adolescente.

Inglaterra como punto de inflexión

Con apenas 16 años, Raya llamó la atención del Blackburn Rovers, fue a Inglaterra a probar una semana y, gracias a un convenio con el Cornellà, terminaron fichándolo.

El traspaso, simbólico en lo económico pero decisivo en lo deportivo, lo convirtió en uno de los jóvenes talentos españoles que apostaban por el fútbol inglés desde edades muy tempranas.

En Blackburn completó su formación y llegó a debutar como profesional tras una cesión al Southport FC, experiencia en la quinta división inglesa que reforzó su carácter competitivo. A partir de ahí, su progresión fue constante hasta consolidarse como portero titular en el Blackburn.

David Raya jugando en el Southport FC / Archivo

Brentford y el salto definitivo a la élite

En 2019 firmó por el Brentford FC, donde su rendimiento lo convirtió en uno de los porteros más fiables del Championship. Su papel fue clave en el ascenso del club a la Premier League, consolidando su reputación en Inglaterra y abriéndole la puerta de la selección española y del Arsenal.

Selección española y consolidación internacional

El crecimiento de Raya también se trasladó a la selección.

Llegó a la absoluta con Luis Enrique y con Luis de la Fuente se consolidó como una alternativa fiable a Unai Simón. Su presencia habitual en las convocatorias confirmó su estatus como uno de los porteros más consistentes del panorama europeo.

Vida personal y entorno cercano

Fuera del campo, David Raya mantiene una relación con la modelo Tatiana Trouboul y es padre de un niño, Río, nacido en marzo de 2026.

Su entorno familiar ha sido clave en su carrera, acompañándolo en sus primeros años en Inglaterra y sosteniendo su adaptación a un entorno futbolístico exigente y cambiante.

Un recorrido sin atajos hacia la élite

El camino de Raya no fue lineal. De Cornellà a Blackburn, pasando por la quinta división inglesa, hasta convertirse en titular del Arsenal en unas semifinales de Champions League, su trayectoria contrasta con los relatos habituales del fútbol de élite.

En su entorno incluso se recuerda cómo entrenadores de primer nivel ya advertían de su potencial, y cómo su nombre empezó a ganar peso en Inglaterra mucho antes de consolidarse en la élite.

Hoy, bajo los focos del Emirates, su historia se reencuentra con el escenario más grande del fútbol europeo.