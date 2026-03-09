El inesperado cambio en el Newcastle antes del Barça

El Barça visita St. James' Park con el recuerdo aún vivo de aquel 1-2 que resolvió Marcus Rashford, seguramente en su mejor noche como culé. Los de Hansi Flick supieron sufrir en un siempre exigente San Mamés y sumaron tres puntos importantísimos gracias a una genialidad de Lamine Yamal que sitúa el +4 sobre el Madrid. Por su parte, las 'urracas' se dejaron remontar por un Manchester City repleto de rotaciones que sacó el rodillo en la segunda mitad y cayeron eliminadas de la FA Cup.

Mientras todas las miradas apuntan a los Woltemade, Gordon, Tonali, Elanga y compañía, cabe centrar la atención en la portería. Y es que, casualmente, los roles se invirtieron en Tyneside... al menos temporalmente. Aaron Ramsdale, el a priori meta suplente y quien hasta el pasado miércoles era el portero de la copa, adelantó por la derecha a su compañero y, en teoría, arquero titular, Nick Pope.

Howe debe decidir

Nick Pope, el guardameta de confianza de Eddie Howe desde su llegada en 2022 procedente del Burnley, fue relegado al banquillo contra el Manchester United. Y vio la derrota de los suyos en FA Cup ante el Manchester City con los demás suplentes.

Ramsdale justificó la decisión con una actuación sobresaliente ante los 'red devils': tres intervenciones de gran mérito resultaron decisivas para que los 'geordies' lograran una victoria muy necesaria. Hasta entonces, sin embargo, había ejercido como segundo portero, ya que Howe no consideraba que pudiera arrebatarle la titularidad a Pope.

Nick Pope, guardameta del Newcastle / ADAM VAUGHAN / EFE

Es más, según desgrana 'The Athletic', lo más probable es que el Newcastle no ejerza la opción de fichar a Ramsdale de forma permanente y que este regrese al Southampton una vez que finalice su préstamo. Howe, sin embargo, sentó a Pope debido a su bajo estado de forma y a una serie de errores fatales bajo palos. Pese a ello, el técnico sigue considerándolo mejor portero que Ramsdale.

“El rol de portero a veces puede ser muy inestable”, aseguró Howe el pasado viernes en la previa de la FA Cup. “Pero él (Pope) tiene que tener una visión a largo plazo: simplemente necesita estar en su mejor momento; olvidándose de la selección del equipo”.

Encajan demasiado

Sobre el papel, la dupla de porteros del Newcastle es una de las más potentes de la Premier League. Ambos son internacionales con Inglaterra y disputaron 243 (Pope) y 191 (Ramsdale) partidos en la máxima categoría, respectivamente.

Pero ninguno de los dos está rindiendo con regularidad. Tampoco ayuda el pobre nivel defensivo del equipo: no lograron mantener su portería a cero en ninguno de sus últimos 12 partidos y solo lo consiguieron en tres de los 30 anteriores.

Rashford celebra uno de los goles ante el Newcastle / Valentí Enrich / SPO

En Premier, Pope ha encajado 32 goles, con una expectativa de goles a puerta de 29,2. Es decir, que recibió 2,8 tantos más de lo esperado. Y su porcentaje de paradas es del 67,4%. Empezó bien el curso, pero poco a poco fue dejando dudas y cometiendo errores de bulto, como en uno de los goles de un Everton que asaltó St. James' Park. Y ahí fue cuando Howe tomó medidas drásticas.

Ramsdale, curiosamente, no estaba ni en los planes de la dirección deportiva a principios de verano. Se marchó Trafford al City y se optó por incorporar a Ramsdale como 'parche' a un Martin Dubravka que se marchó a los 'clarets'. Se le veía como un suplente de garantías para Pope. Para que disputase las copas. La lógica invita a pensar que Ramsdale será el elegido ante el Barcelona. ¿O Howe le dará un voto de confianza a Pope?