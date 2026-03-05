Indignación total en la Premier con el Arsenal de Arteta: "Nunca seré la clase de entrenador que quiere ganar de esa manera"

El Arsenal dio un paso de gigante este miércoles en su carrera hacia el título de la Premier League. El conjunto de Mikel Arteta derrotó al Brighton a domicilio y aprovechó el pinchazo del Manchester City para situarse a siete puntos de los de Pep Guardiola. Eso sí, con un partido más. En ese sentido, nadie duda del poderío 'gunner', favorito tanto en Inglaterra como en la Champions. Pero hay algo que sí está siendo muy criticado: el estilo.

Muy sonados en España son los comentarios acerca del Getafe de Bordalás. El cuadro azulón es el equipo de Primera que menor porcentaje de minutos de tiempo efectivo acumula en lo que llevamos de temporada. Pero claro, una plantilla tan limitada económicamente basa su estilo de juego en aquello que pueda otorgarle los tres puntos. Y el mérito de Bordalás queda patente jornada tras jornada.

Sin embargo, cuando hablamos del líder de la Premier League, el pragmatismo del Arsenal levanta ampollas teniendo en cuenta el nivel de su plantilla y el desembolso en fichajes de la entidad 'gunner'. "Solo un equipo quiso a jugar al fútbol", aseguró Fabian Huerzeler, técnico del Brighton & Hove Albion, tras la derrota (0-1) este miércoles.

Un comentario dirigido exclusivamente a su homólogo en el banquillo, un Arteta que ha sido criticado durante gran parte de la temporada, pero que poco a poco, y pese a todo, está cada vez más cerca del título de la Premier League. Más polémica todavía genera su 'táctica' a balón parado.

Récord en goles de córner... y en pérdida de tiempo

La libreta del técnico donostiarra funciona a la perfección, pero lo hace a base de juntar gente en el área pequeña para estorbar al portero y bloquear a los defensas en cada saque de esquina. Así han llegado los 16 goles que el Arsenal ha anotado tras un córner esta temporada, igualando el récord histórico de la competición y a un solo tanto de superarlo.

"Solo un equipo ha querido jugar al fútbol esta noche, estoy orgulloso de lo que hemos hecho nosotros", insistió Hürzeler, visiblemente enfadado por el desarrollo del partido. Y motivos no le faltan. Según 'OptaJoe', portal especialista en estadísticas deportivas, el Arsenal acumuló ni más ni menos que 30 minutos y 51 segundos entre todo el tiempo perdido en cada una de las reanudaciones en el partido frente al Brighton, lo que supuso un récord del equipo esta temporada.

Es decir, el balón no estuvo en juego durante más de media hora, en lo que es una clara muestra de la pérdida de tiempo -como en los saques de puerta de David Raya- que planea Mikel Arteta cuando su equipo va por delante en el marcador: "Te haré una pregunta. ¿Has visto en la Premier a un portero lesionarse tres veces? No. Si le preguntaras a todo el mundo en esta sala si han disfrutado del partido, quizás uno levante el brazo, porque a lo mejor es un gran aficionado del Arsenal, pero más allá de ello, nadie".

"El Arsenal está creando sus propias reglas. Nunca seré la clase de entrenador que quiere ganar así de esa manera. Quiero hacerlo bien, quiero que mis jugadores sean mejores, que jueguen al fútbol en el campo. Sí, todos los equipos pierden tiempo, pero tiene que haber un límite, y ese límite tiene que ponerlo la Premier League. Los árbitros tienen que poner un límite, porque, por ahora, hacen lo que quieren", sentenció el técnico del Brighton.

"Vaya sorpresa"

Las críticas, sin embargo, no parecen afectar a un Mikel Arteta más que acostumbrado: "Menuda sorpresa", fue su breve respuesta. "Si miras los anteriores partidos, encontrarás otros comentarios parecidos. Amo a mis jugadores y la forma en la que competimos", añadió luego.

Aluvión de críticas: Gross, Slot, Guardiola...

No solo el entrenador del Brighton lanzó un mensaje contra el Arsenal. También lo hizo Pascal Gross, mediocentro de los Seagulls' que aseguró "no" tener "palabras para describir lo que pasó ante el Arsenal". "Cada uno puede tomar su propia decisión, pero estoy seguro de que a nadie le gusta ver estos partidos de fútbol. He expresado mi opinión y creo que es justa. Los aficionados al fútbol quieren ver un partido de fútbol, no una pérdida de tiempo", valoró.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, contento tras la victoria ante el Chelsea / EFE/EPA/ANDY RAIN

A raíz de toda la polémica que envuelve al estilo del Arsenal también se pronunció hace poco Arne Slot, aunque el técnico del Liverpool habló de forma más generalizada: "La mayoría de los partidos que veo ahora en la Premier League no me gustan. Siempre son interesantes porque son muy competitivos, pero veo otras ligas y no creo que se le dé tanta importancia a las jugadas a balón parado. ¿Me gusta? A mi corazón futbolístico no. Cuando pienso en fútbol, pienso en el Barcelona de hace 10 o 15 años. Ahora no es tan agradable de ver, pero siempre es competitivo".

Y tanto Liam Rosenior (Chelsea) como Pep Guardiola (Manchester City) se unieron a las palabras de su homólogo: "Sé perfectamente por qué Arne Slot dijo eso y, en algunos aspectos, estoy de acuerdo. Puedes quejarte, pero tienes que adaptarte".

Leyendas de la Premier, en contra: "Es ilegal"

Rosenior fue otro de los técnicos que sufrió en primera persona el estilo del Arsenal. Antes de derrotar al Brighton, los 'gunners' superaron al Chelsea en el derbi de Londres gracias a dos goles precedidos de dos saques de esquina. El Chelsea también marcó de córner, todo sea dicho. En ese sentido, el partido fue duramente criticado por dos leyendas de la Premier League. Yaya Touré se sintió "decepcionado" y aseguró que "como aficionado quiero ver más".

Pero Obi Mikel fue más allá en su pódcast 'The Obi One': "Fue difícil de ver el partido. Me dolió verlo. No pasó gran cosa. Esperaba ver mucho más de los equipos. El Arsenal... Pues sí, ganaron el partido, pero jugaron fatal. Es horrible verlos jugar. No había creatividad en el equipo. Están haciendo trampa. ¿Me estás diciendo que esos saques de esquina son legales? No hubo emoción, no hubo nada. Es una pesadilla, es ilegal".