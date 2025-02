La indignación de Emery por el calendario: "No es justo, no tiene sentido"

El Aston Villa tiene por delante unos días muy exigentes por la gran cantidad de partidos. Los 'Villanos' jugarán cuatro encuentros en menos de diez días, tres de Premier League (Liverpool, Chelsea, Crystal Palace) y uno de FA Cup (Cardiff).

Si el calendario ya era frenético para el Aston Villa, la decisión de cambiar la fecha del duelo contra el Liverpool para este miércoles 19 de febrero ha encendido todas las alarmas. Originalmente, el encuentro se iba a disputar el 15 de marzo, pero se ha adelantado porque los 'reds' disputarán la final de la EFL Cup en esa fecha.

LAS QUEJAS DE EMERY

Sin embargo, esta decisión no gustó nada a Unai Emery. El técnico de Hondarribia explotó en rueda de prensa por el calendario que tiene su equipo: "El calendario de la próxima semana no tiene sentido. No es justo. Jugaremos muchos partidos seguidos en febrero y no tantos en marzo".

"Realmente no es justo para nosotros. No es nuestro trabajo fijar el calendario, pero ellos tienen que ser exigentes en sus decisiones para ser justos con equipos como nosotros", añadió.

Y es que tras el durísimo duelo de este miércoles contra el Liverpool (20:30h), los pupilos de Emery reciben al Chelsea en Villa Park tan solo tres días después (sábado 22) en otro duelo fundamental en la pugna por los puestos europeos. Una semana muy exigente para el Aston Villa que debe empezar a sumar de a tres si quiere luchar por las posiciones de Champions League.

DINÁMICAS OPUESTAS

Los 'Villanos' enlazan cuatro partidos de Premier sin conocer la victoria (Arsenal, West Ham, Wolves y Ipswich) que lo han alejado de los primeros puestos de la tabla. En estos momentos, los de Unai Emery se encuentran en la novena posición con 38 puntos, a seis de los puestos Champions.

Necesitan reaccionar cuanto antes los 'Villanos' y pueden hacerlo por la puerta grande contra el líder de la clasificación, el Liverpool. Los de Arne Slot, que acumulan tres victorias en los últimos cuatro partidos, visitan Villa Park con la intención de seguir distanciándose del Arsenal, aunque saben que no es una plaza fácil: únicamente el Arsenal ha ganado en el feudo del Aston Villa. Dinámicas muy diferentes pero todo abierto en lo que será un auténtico partidazo.