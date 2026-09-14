Indignación brutal en Inglaterra tras el error en la concesión del gol de Haaland: "Es una injusticia"

El Manchester City se llevó los tres puntos de Old Trafford ante el gran rival de su ciudad, el Manchester United, en un duelo en el que la polémica hizo acto de presencia por partida doble, viéndose beneficiados los 'cityzens' de la concesión de un tanto ilegal, si bien antes había sufrido una rigurosa expulsión.

En el minuto 23, Phil Foden vio la tarjeta roja directa tras golpear sin excesiva contundencia a Bruno Fernandes, al revolverse en el suelo y lanzar una patada en la zona baja del estómago del portugués, después de que el propio mediocampista de los 'Red Devils' le hubiera propinado un puntapié en el suelo sin opción de llegar al balón.

Eso sí, la polémica en el derbi mancuniano estaba lejos de terminar en dicha acción, puesto que, aun con un futbolista menos, los 'skyblues' lograron ganar el encuentro gracias a un gol de Erling Haaland que, tal y como reconoció poco después el estamento arbitral de Inglaterra, no debió subir al marcador.

"Un error de juicio" que vale un partido

Tras un centro al área, Erling Haaland parecía adelantado al último defensor justo antes de que el balón le llegara y lo transformara en el 0-1, aunque finalmente el VAR revisó su posición y determinó que estaba habilitado. Sin embargo, donde no había posibilidad de duda era en la posición antirreglamentaria de Enzo Fernández, el cual, pese a no contactar con el esférico, se había lanzado en plancha para intentar rematarlo, causando una clara influencia en los defensas.

"Tras el incidente en el minuto 60 del partido de la Premier League del domingo entre Manchester United y Manchester City en Old Trafford, podemos ofrecer una aclaración respecto al gol concedido a Erling Haaland. La decisión en el campo fue fuera de juego de Erling Haaland, pero eso fue revisado por el VAR y se determinó que estaba en posición lícita", repasa el organismo arbitral Pro Ref en un comunicado.

No obstante, el escrito continúa de manera clara e inequívoca, admitiendo el error en el análisis de la acción. "En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no tocó el balón y, por lo tanto, eso hace que cualquier infracción de fuera de juego sea subjetiva; sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el impacto probable de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo", admite el comunicado.

Finalmente, desde el estamento arbitral inglés se explicó que "se ha contactado con el Manchester United para reconocer lo que consideramos un error de juicio", así como que "se llevará a cabo una revisión del incidente", aunque probablemente las explicaciones no servirán para apaciguar los ánimos de la afición de los 'Red Devils'.

Erling Haaland, goleador en el derbi de Manchester / EFE

Un día después de que se disparara la polémica en el derbi de la ciudad de Manchester, las portadas de algunos de los principales medios deportivos en Inglaterra demuestran la indignación. "The City is var's", titulan desde 'Star Sport', en un juego de palabras que hace referencia a que el color de la ciudad estuvo marcado por el VAR, el cual inclinó la balanza a favor de los 'skyblues'. Por su parte, desde el 'Daily Express Sport' utilizan otro juego de palabras, al titular con 'Blue Murder', expresión que se puede traducir como 'asesinato brutal' y en la que aparece a su vez el color del Manchester City.

Además, en ambas portadas aparecen unas declaraciones postpartido de Lisandro Martínez, pues el defensor del United calificó de "injusticia" la concesión del tanto del noruego. "Estaba en fuera de juego, fui a cubrir a Enzo porque estaba delante mío y por eso Haaland estaba solo", recalcó el argentino respecto a la jugada que marcó el derbi de Manchester.