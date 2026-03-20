Indignación en Anfield: Konaté, víctima de insultos racistas tras el duelo ante el Galatasaray

El racismo vuelve a sacudir al fútbol europeo. Esta vez, Ibrahima Konaté fue la víctima. El defensor del Liverpool FC recibió una oleada de insultos racistas y amenazas de muerte a través de redes sociales tras el duelo de Champions en Anfield ante el Galatasaray SK. Un episodio grave que, lejos de producirse sobre el césped, se trasladó al entorno digital, evidenciando una problemática cada vez más extendida.

La lesión de Osimhen incendió las redes

El origen de la polémica surgió debido a que parte de la afición turca interpretó que la actuación de Ibrahima Konaté durante el encuentro fue excesivamente agresiva, señalándole especialmente por una acción que terminó con la lesión en el brazo de Victor Osimhen, quien tuvo que abandonar el terreno de juego y permanecerá un tiempo de baja.

Victor Osimhen, atacante del Galatasaray, se lesionó en una acción con Ibrahima Konaté, central del Liverpool / ADAM VAUGHAN

Además, se produjeron otras acciones, cercanas a la valla publicitaria en la que Noa Lang sufrió un grave corte en su dedo derecho. Instantes antes de la lesión, Konaté había empujado de forma intencionada a Mauro Icardi, que acabó impactando contra esa misma zona. En otro momento del partido, Lang quedó tendido sobre el césped y, cuando Jeremie Frimpong se disponía a ayudarle a levantarse, el central francés le indicó que regresara a su posición, un gesto que también fue interpretado de forma negativa por los aficionados rivales. Nada de ello, sin embargo, justifica la avalancha de odio que recibió el jugador, cuyos perfiles se llenaron en cuestión de horas de mensajes racistas y amenazas dirigidas también a su entorno familiar.

Konaté recibe el apoyo de todos

La reacción institucional no se hizo esperar. El Liverpool y la Premier League reaccionaron con rapidez para condenar lo sucedido, publicando sendos comunicados oficiales en los que expresaron su rechazo absoluto a los ataques y su apoyo total al defensor francés. "Nos unimos al Liverpool Football Club para condenar enérgicamente los repugnantes insultos racistas dirigidos a Ibrahima Konaté y hemos ofrecido todo nuestro apoyo al jugador y al club", comunicó la Premier.

El organismo fue más allá al denunciar la persistencia de estos comportamientos: "Nos horroriza el racismo que sufren los jugadores en las redes sociales. El abuso discriminatorio no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad en general. Quien insulte a los demás no es bienvenido en nuestro deporte y no es un verdadero aficionado". Además, advirtió de medidas contundentes: "Cualquier persona identificada y declarada culpable de discriminación se enfrentará a las consecuencias más severas posibles, incluyendo la prohibición de acceso a clubes y el enjuiciamiento judicial".

Este comportamiento es totalmente inaceptable. Es deshumanizador, cobarde y está basado en el odio Liverpool FC

Por su parte, el Liverpool, en su comunicado, calificó los hechos sin rodeos: "Este comportamiento es totalmente inaceptable. Es deshumanizador, cobarde y está basado en el odio. El racismo no tiene cabida en el fútbol, ni en la sociedad, ni en ningún otro lugar, ni en internet ni fuera de ella". El club 'red' puso el foco en la desprotección de los futbolistas ante este tipo de ataques: "Nuestros jugadores no son objetivos. Son seres humanos. El abuso que siguen sufriendo, a menudo oculto tras cuentas anónimas, es una mancha para el juego y para las plataformas que permiten que persista".

Además, la entidad inglesa exigió medidas reales a las plataformas digitales: "Las empresas de redes sociales deben asumir su responsabilidad y actuar de inmediato. Estas plataformas tienen el poder, la tecnología y los recursos para prevenir este abuso, pero con demasiada frecuencia no lo hacen". Y concluyó con un mensaje contundente: "No podemos permitir que la situación actual continúe. Hay que afrontarla, combatirla y erradicarla, no mañana, sino ahora".

Champions

Mientras tanto, el club reiteró su respaldo absoluto al jugador: "Seguiremos ofreciendo a Ibrahima todo nuestro apoyo y colaboraremos con las autoridades pertinentes para identificar a los responsables siempre que sea posible".

Este episodio llega, además, en un momento decisivo para el futuro de Konaté. El central francés finaliza contrato en junio de 2026 y su continuidad en Anfield no está garantizada, con rumores que lo sitúan en la órbita del Real Madrid. Hasta la fecha, el Liverpool no se ha sentado con el jugador para ofrecerle una propuesta de renovación. A pocos meses del término de la temporada, la incertidumbre rodea a Ibrahima Konaté.