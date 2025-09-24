"Es increíble ver lo que ha hecho Mikel Arteta desde que dejó el City"

En la víspera del año de su 150 aniversario, el Port Vale Football Club se viste de gala para una noche de ensueño. El club del pequeño pueblo de Burslem, que forma parte de la ciudad de Stoke-on-Trent con apenas 7.000 habitantes, está ante la oportunidad de hacer historia. Recién ascendido a League One (la Tercera División inglesa), este humilde club que viste de blanco y negro y fue fundado en 1876 (aunque algunas investigaciones apuntan que pudo ser en 1879) quiere 'cargarse' al Arsenal de Mikel Arteta (21:00 horas).

Será en una eliminatoria a partido único de la tercera fase de la Carabao Cup, la copa de la liga inglesa que disputan cada temporada los 20 clubes de la Premier y los 72 de la Football League (las cuatro divisiones del fútbol profesional). Después de derrotar a Blackpool (League One) y Birmingham City (League Two) en las rondas anteriores, los muchachos de Darren Moore reciben hoy a todo un 'gigante' plagado de estrellas.

Vale Park, estadio con capacidad para 16.800 espectadores, será el escenario de lujo de una posible historia de David contra Goliat. Un 'cupset', como le llaman en Inglaterra a las sorpresas coperas. Un club modesto que ha pasado por crisis financieras, liquidaciones, que ha jugado en todas las divisiones posibles (a excepción de la Premier League, nacida en 1992) y que posee la curiosidad de ser uno de los pocos clubes que no lleva un nombre geográfico directo: 'Port Vale' proviene de los “puertos del valle” (“vale” de valle). Un aficionado del club describió así esta situación: "Si el Milwall tiene como lema 'nadie nos quiere', el Port Vale tiene como lema 'nadie sabe dónde estamos".

El Arsenal, que tampoco tiene el nombre de su localidad, tratará de frenar la euforia local y de seguir avanzando rondas como un mero trámite. 27 años después, los 'Gunners' vuelven a enfrentarse al Port Vale: el último precedente es el 'replay' de una eliminatoria copera de FA Cup que acabó bien para los de Arsène Wenger tras un 1-1 y su triunfo en la tanda de penaltis. "Nuestro partido en Vale Park fue un clásico de la Copa Inglesa. Público ruidoso, fútbol intenso, campo irregular", definió Patrick Vieira.

DARREN MOORE Y LA CLAVE PARA DAR LA SORPRESA

Darren Moore, entrenador del Port Vale FC, atiende a SPORT en una entrevista para analizar la eliminatoria ante los 'galácticos' de Mikel Arteta. "Son un gran equipo, un club fantástico dirigido por un gran entrenador como Mikel. Es un partido que estamos esperando con muchas ganas", reconoce el técnico de 51 años.

Darren Moore, entrenador del Port Vale FC / @OfficialPVFC

Preguntado sobre cómo prepara un equipo de Tercera División un encuentro de estas magnitudes, Darren Moore afirma que "los mensajes probablemente van a ser un poco diferentes por el nivel del oponente y la calidad de los adversarios contra los que juegas. El partido se va a jugar frente a nuestra afición, es algo que los jugadores deben abrazar y esperar con ansias".

"He tenido el placer de conocer a Mikel Arteta cara a cara cuando él asistía a Pep en el Manchester City. Tuvimos momentos maravillosos juntos cuando visité el club y tuve la oportunidad de hablar con él. Ha sido increíble ver lo que ha hecho en su carrera desde que dejó el City y a dónde ha llevado al Arsenal como club. Ha puesto al Arsenal en una posición donde todo el mundo está hablando como un potencial campeón de la Premier. Eso se debe al duro trabajo", explica.

¿Un plan para frenar al Arsenal?

Sin querer dar demasiados detalles de cara al encuentro, Moore reconoce que "tenemos nuestro plan y hemos trabajado con los jugadores durante la semana para ello, así que veremos hasta dónde nos lleva. Incluso si deja a algunos titulares en el banquillo los que entran van a ser realmente grandes jugadores todavía".

Sobre la diferencia de presupuesto entre ambos equipos (la plantilla del Port Vale está valorada en 10 millones de euros, por los 1.300 millones de euros de valor del Arsenal). Martín Zubimendi (60M), por ejemplo, vale seis veces más que la plantilla del Port Vale: "Eso es simplemente por las ligas en las que estamos, no hay nada de lo que puedas escapar. Ellos están en la Premier League, nosotros en League One".

"Mi problema es que tengo un montón de jugadores que quieren jugar contra los mejores, pero simplemente esperamos con ansias el partido porque la atmósfera, como te puedes imaginar, va a ser realmente eléctrica. Tenemos una generación de aficionados jóvenes que verán al Arsenal por primera vez en su estadio. Es un honor para mí como entrenador dirigir al equipo en este momento", apunta Darren.

"Es la hermosa nostalgia de la copa. Trae a equipos de la Premier League a estadios de equipos de las divisiones más bajas. Y eso es lo maravilloso y lo que hace que el sistema de la pirámide del fútbol inglés sea tan excitante".

¿Si tuviera que vetar a un jugador del Arsenal en el banquillo, a quién quitaría? "A todos", confiesa Darren. Más claro imposible.