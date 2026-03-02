La increíble confesión del propietario del Chelsea sobre el fichaje de Cucurella: "Lo fiché sin tener ni idea de fútbol"

La guerra de Rusia y Ucrania obligó a Roman Abramovich, antiguo propietario del Chelsea, a vender el club londinense. Se inició una nueva era en Stamford Bridge con la llegada de Todd Boehly y Behdad Eghbali, que se convirtieron en nuevos propietarios y trataron de aplicar el 'Moneyball', estrategia que se centra en utilizar estadísticas avanzadas para identificar jugadores subestimados, en cuanto al reclutamiento de jóvenes promesas.

El resultado no fue otro que una cantidad de fichajes impresionante, a cantidades elevadas, que parecían indicar que aquel equipo no tenía mucho rumbo. Y hasta la llegada de Enzo Maresca lo cierto es que fue así. La gestión de Boehly tiene mucho que ver con su vinculación con el béisbol, donde el 'Moneyball' sí que tiene mucha importancia. Él es el propietario de los Los Angeles Dodgers.

Lo quería el City de Guardiola

Seguramente, la política de fichajes que adoptó el club desde su aterrizaje en la Premier League no ha sido la más acertada, pero lo cierto es que no todas las llegadas han sido malas. De hecho, hay muchas que han salido genial, como la de Marc Cucurella.

Sabiendo que a Marc Cucurella lo quería el Manchester City yo también lo quise, así que lo fiché. Fue así de sencillo Todd Boehly — Propietario del Chelsea

En 2022, el Chelsea pagó 65,3 millones de euros al Brighton para fichar al canterano culé. Hasta aquí, todo normal. El 'problema' está en que el propio Boehly reconoció que lo fichó "sin tener ni idea de fútbol": "Me vi obligado a ser director deportivo interino durante ese verano, sin tener ni idea de lo que hacía a un buen futbolista. Pero sabiendo que a Marc Cucurella lo quería el Manchester City, yo también lo quise, así que lo fiché. Fue así de sencillo", desveló el empresario norteamericano en una conferencia reciente.

Una confesión prácticamente surrealista, pero que le salió de lujo. Aunque le costó un poco afianzarse en el carril izquierdo de Stamford Bridge, Cucurella superó los rumores de su posible salida del club y se acabó convirtiendo en una pieza clave para Enzo Maresca y, por ende, en uno de los máximos artífices de la conquista de la Conference League y el Mundial de Clubes la temporada pasada.

Un 'nivelazo' del que también disfrutó la selección española en la Eurocopa 2024 en Alemania. No llegó con el cartel de titular, pero se lo ganó a pulso. Acabó siendo uno de los mejores jugadores del torneo y parece impensable no verlo en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. En este caso, Boehly, "sin tener ni idea de fútbol", sí que acertó.