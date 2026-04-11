La increíble carambola que podría decidir la Premier... ¡Por la diferencia de goles!

El Manchester City tiene este domingo la oportunidad de colocarse a seis puntos del Arsenal en la tabla de la Premier League, con un partido menos y con la oportunidad de afrontar la próxima semana el enfrentamiento directo entre ambos con la ventaja de hacerlo en casa, en el Etihad Stadium, y con cinco jornadas más por delante.

Y es que el equipo de MIkel Arteta ha vuelto a 'pinchar' este sábado ante el Bournemouth de Andoni Iraola (1-2) y el Manchester City, actualmente segundo clasificado, visita Stamford Bridge para jugar ante el Chelsea este domingo (17:30h CET).

En este escenario, si el equipo de Pep Guardiola gana todos los partidos restantes, acabaría la competición con un total de 85 puntos.

Al mismo tiempo, si el Arsenal pierde contra el conjunto 'skyblue' y gana todos los demás partidos que le quedan por jugar, acabaría la Premier League también con 85 puntos, empatado con el City.

De ser así, la máxima categoría del fútbol inglés se podría decidir por diferencia de goles. Según la normativa de la Federación inglesa (FA), el campeón de la competición en el caso de empate se define por la diferencia de goles en la clasificación general como primer criterio, después el mayor número de goles a favor y, finalmente, los enfrentamientos directos. En el partido de la primera vuelta el pasado 21 de septiembre en el Emirates Stadium, ambos conjuntos empataron a uno (1-1).

Actualmente, los 'gunners' cuentan con una diferencia de goles positiva de 38 tantos, mientas que el City se sitúa por debajo con 32 goles en positivo.

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De ser así, podría ser uno de los finales de la Premier League más emocionantes de la historia de la competición, y también uno de los más inverosímiles. Ahora, cada gol cuenta y puede ser clave de cara a la última jornada.