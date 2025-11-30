Incógnita 'Mundial' con Rodri

"No le queda mucho para volver", deslizó Pep Guardiola en la previa de la visita del Leeds United. Rodri, aún aquejado de unas molestias en el muslo que no cesan, vio - y sufrió - el agónico triunfo del Manchester City desde la grada. El Balón de Oro 2024 vive en una montaña rusa permanente desde aquella maldita rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Sin ir más lejos, apenas acumula 415 minutos en sus piernas - repartidos en ocho partidos - en este inicio de curso, habiéndose perdido la friolera de 12 partidos por dichos continuos problemas en el muslo.

La pieza angular del proyecto del de Santpedor está cada vez más cerca de regresar a la acción. Su ausencia desnudó por completo a un Manchester City necesitado de su faro y que firmó una 2024/25 para olvidar. Previsible, falto de ideas en la construcción, débil en la transición... echó muchísimo de menos a su talismán. Perdió equilibrio, control y claridad. Reapareció a finales de la pasada temporada ante el Bournemouth y Pep le iría dosificando. No iba a correr riesgos con el madrileño.

Rodri no está gozando de continuidad debido a las lesiones / EFE

Preocupante recaída

Cuando empezó a mostrar destellos del Rodri Balón de Oro, no obstante, volvería a ser víctima de una serie de molestias en el muslo que frenarían su progresión y lo enviarían de nuevo a la enfermería 'cityzen'. Su recaída tras el triunfo por la mínima ante Brentford desató la preocupación en el Etihad: el pivote solo había disputado ocho encuentros en toda la campaña.

En la antesala de la inesperada derrota contra el Bayer Leverkusen en Champions, Guardiola mandó un mensaje esperanzador a la afición: “No le falta mucho”. Se mostró, eso sí, cauteloso e insistió en que acelerar su reaparición sería una equivocación, teniendo en cuenta, sobre todo, su historial reciente: “Esperaremos un poco más para asegurarnos de que esté listo”.

El City está demostrando ser capaz de lo mejor... y de lo peor. De atropellar al Liverpool a ser atropellado por Newcastle y Leverkusen. Pero ante el Leeds logró no derrumbarse anímicamente y terminó ganando un partido que, seguramente, no hubiese ganado la temporada anterior tras pasar de ponerse 2-0 arriba a un 2-2.

Paso al frente de Nico

La mejora colectiva del City no puede entenderse sin el nivelazo de Nico González. Cuestionado tras su llegada, el mediocentro formado en La Masia necesitaba tiempo para adaptarse. Fichó para ser el reemplazo momentáneo de Rodri, no para ser su sustituo natural. Comparten características y difieren en otras.

Nico, el talento ‘made in La Masia’ que brilla con Guardiola / 'X'

La incorporación de Tijjani Reijnders pudo percibirse como una amenaza para el gallego, que daría un paso al frente brutal para convertirse en un fijo en el esquema de Pep. Y, ahora, no hay quién mueva a Nico del once. Su presencia en el césped da libertad a futbolistas como Bernardo, Foden o Reijnders, pues él asume un rol más posicional, sin dejar de dar rienda suelta, eso sí, a su faceta más llegadora.

'Mojó' ante el Liverpool y está haciendo que la ausencia de Rodri sea más llevadera. Popularmente conocido como el 'mini Rodri', está haciendo méritos para ser considerado por Luis de la Fuente en futuras convocatorias.

No era el 'nuevo Rodri'

Martín Zubimendi no estaba destinado a ser el 'nuevo' Rodri. Rechazó en su momento la propuesta del Manchester City para seguir defendiendo la camiseta del club de su vida hasta final de curso. Se unió al ilusionante proyecto de Mikel Arteta y su impacto en la sala de máquinas 'gunner' fue inmediato.

Zubimendi protege el balón ante la presión de Rodri / EFE

Es el director de orquesta del Arsenal. El metrónomo de Arteta... y de De la Fuente. Se mueve con música sobre el verde. Acelera, pausa, filtra, anticipa, recupera... le saldrán baratos esos 70 millones a la entidad del norte de Londres. Inevitablemente comparado con el pivote del City, está rindiendo a gran nivel en su primera aventura lejos de su querida Real.

Su irrupción es tal que, si Rodri recupera su mejor versión de aquí a final de curso, Luis de la Fuente se verá ante un verdadero dilema. Con Pedri fijo en el once, el hueco restante en la medular deberá resolverse entre Fabián, Merino u Olmo.