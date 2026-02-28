FÚTBOL INTERNACIONAL
Incertidumbre con Haaland con la mirada puesta en el Madrid
El noruego es el máximo goleador del equipo con 29 tantos en 38 partidos
La suerte del sorteo de los octavos de final de la Champions League deparó otro enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City, un duelo que ya se ha convertido en un clásico europeo. Los de Pep Guardiola, que lograron el pase directo a esta fase tras quedar entre los ocho primeros en la fase de liga, quedaron emparejados con el conjunto blanco, que venció al Benfica en la ronda de ‘play off’.
Esta nueva eliminatoria incluso creó un cierto hartazgo dentro del vestuario del Real Madrid, que ya empiezan a estar cansados de medirse tantas ocasiones con el equipo 'citizen' en las últimas temporadas. De hecho, este curso ya se enfrentaron en la fase de liga, con victoria de los de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu, con goles de Nico O'Reilly y Erling Haaland.
Precisamente, este sábado han saltado todas las alarmas con el delantero noruego. Y es que el noruego Erling Haaland, delantero del Manchester City, se cayó de la convocatoria ante el Leeds United por una lesión menor que sufrió hace dos días en un entrenamiento.
Este contratiempo para el máximo goleador del City llega a tan solo diez días de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League frente al Real Madrid, una cita clave en el calendario del conjunto inglés. "Hace dos días en un entrenamiento tuvo un problema y sufrió una lesión menor. No es un gran problema, pero no puede jugar contra el Leeds", dijo Pep Guardiola en los micrófonos de 'Sky Sports' en la previa del encuentro contra el Leeds.
El noruego, que sí estuvo presente el pasado fin de semana en la victoria del Manchester City contra el Newcastle United, es el máximo goleador del equipo con 29 tantos en 38 partidos. Su participación será clave para las aspiraciones del conjunto inglés en la Champions League ante el Real Madrid. En principio, se trata de un contratiempo menor y Haaland podría estar disponible para el partido de ida contra el conjunto blanco.
