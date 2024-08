La imagen viral de Guardiola y Cole Palmer: ¿Arrepentimiento o lección?

Que el Manchester City iba a sacar sus tres primeros puntos de la temporada en Stamford Bridge era un hecho. Y que el temerario proyecto del Chelsea no iba a salir según lo previsto. Enzo Maresca se las tuvo que ver y desear para dejar fuera de la convocatoria a la mitad de su kilométrica plantilla, y aún así no sacó prácticamente nada positivo - aunque él terminara satisfecho con los suyos - de su estreno oficial al frente del banquillo 'blue'.

PEQUEÑAS DOSIS DE OPTIMISMO EN LONDRES

Quizá, como oda al optimismo, el que fuera la mano derecha de Pep Guardiola se alegraría por los regresos de Roméo Lavia, que puede formar un buen tándem con Moisés Caicedo y Enzo Fernández, Wesley Fofana y Levi Colwill - apuntan a pareja central titular -, y Christopher Nkunku, de quien se espera mucho en el centro de Londres.

Y, por si fuera poco, cuenta con el talentoso Cole Palmer. Una de las revelaciones de la 23/24. Él solito tiró del carro y salvó al Chelsea en incontables ocasiones: 22 dianas y 11 asistencias en 33 jornadas de la Premier League dan fe de ello. Hizo las maletas y se dirigió hacia el sur para encontrar en Stamford Bridge la estabilidad y minutos que no tenía asegurados en el Manchester City. ¿Acertó? Pues, lógicamente, habrá disparidad de opiniones, pero no se puede negar un hecho que es evidente: Cole 'explotó' en el Chelsea.

El domingo ante su ex equipo no estuvo del todo fino. Sí que jugó los noventa minutos pero no dispuso de ninguna ocasión clara, salvo un disparo algo blando que Ederson no fue capaz de atajar y terminó en gol de un Nicolas Jackson que estaba ligeramente adelantado. Tocó el esférico 63 veces, y completó un total de 34 pases - de 40 (85%); sirvió dos balones clave, hizo un regate bueno de tres intentos, apenas salió vencedor de cuatro de diez duelos y perdió 18 balones.

English Premier League - Chelsea vs Manchester City / EFE

REENCUENTRO PEP - COLE

De todas formas, Stamford Bridge y todos y cada unos de los estadios de la Premier son conocedores de su calidad y magia, sobre todo un Pep Guardiola que se le acercó una vez finalizado el partido para intercambiar algunas palabras. Y, como viene siendo habitual cuando se dan este tipo de situaciones, los aficionados empezaron a especular y precedir sobre qué estarían conversando.

"Pep le explica por qué mudarse al Chelsea no fue una buena decisión", aseguraba un usuario de 'X'. "Guardiola realmente le está preguntando si estaba seguro de firmar ese nuevo contrato largo", escribía otro, en la misma línea del primero. "Pep se disculpa por dejarlo irse", opinaba un tercero.

Cole Palmer, el 'MVP' de la final frente al Sevilla / @FabrizioRomano

Lo cierto es que Cole firmó hace escasos días un contrato vitalicio con el Chelsea. Si tenía asegurada su vinculación con los 'blues' hasta 2031, hasta estará 'atado' hasta 2033. Así podrá disfrutar Stamford Bridge de su ídolo durante nueve años más. Hasta que tenga 31 años, siendo todavía muy 'joven'.