Imagen estremecedora: Gibbs-White y Robert Sánchez acabaron con la cara 'partida' tras un choque

Este lunes 4 de abril, Stamford Bridge presenció un 'duelo de titanes' entre Chelsea FC y Nottingham Forest (1-3) que obligó a pasar por el hospital a más de un jugador del once titular. Un partido que muestra la alta intensidad que se vive en cada encuentro de la Premier League, en donde se disputa hasta el último milímetro del campo.

Jesse Derry, directo al hospital

Minutos antes de finalizar el primer tiempo, tras un primer rechaze originado de un centro fallido, quedó un balón sin dueño dentro del área, en donde el joven Jesse Derry, que debutaba en Premier League con el Chelsea, chocó violentamente contra el defensor del Forest Zach Abbott, dejando a Derry desplomado sobre el césped.

Un encontronazo de gran magnitud que obligó a las asistencias médicas a suministrarle oxígeno antes de inmovilizarlo y retirarlo en camilla con un collarín tras sufrir una conmoción cerebral. Posteriormente, fue trasladado al hospital para someterse a pruebas para descartar lesiones más graves.

Un brutal 'choque de trenes'

Lo que Stamford Bridge no se esperaba fue contemplar de nuevo una acción que 'dejase en vilo' a todo el estadio. En el minuto 60 de partido, con un marcador de 0-3, el mediapunta del Forest Morgan Gibbs-White iba mirando el cielo en busca del balón cuando Robert Sánchez se alzó para despejarlo con el puño.

En una acción fugaz se originó una colisión entre ambas cabezas de los futbolistas durante el despeje. El choque ocasionó heridas importantes a los dos jugadores; cada uno salió del embate con una brecha en su rostro. Tras el impacto, fueron atendidos en el terreno de juego y vendados, pero las consecuencias del choque les impidieron disputar el resto del encuentro.

Morgan Gibbs-White tras el partido ante el Chelsea FC / morgangibbswhite

Tras el partido ambos publicaron sus 'heridas de guerra' en redes sociales. "Gracias por los mensajes. Menuda victoria. Enhorabuena Taiwo", escribió Gibbs-White. Por su parte, el guardameta del Chelsea subió una foto de su rostro cosido, deseando el bienestar del jugador del Forest.

El Forest respira mientras el Chelsea se desespera

Con este resultado, los 'blues' acumulan seis derrotas consecutivas en liga, colocandose en la novena posición con 48 puntos. Sin opciones matemáticas de Champions League, el puesto del Chelsea en la liga y las pocas jornadas de Premier League hacen cuestionarse si el club inglés entrará a puestos europeos.

Sin embargo, la victoria del Forest hace que los 'Tricky Trees' alcanzen los 42 puntos en la decimosexta posición tras completar su tercer partido consecutivo sin perder, alejandose así de la zona de descenso.