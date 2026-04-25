La imagen más dura para Xavi Simons: retirado entre lágrimas por una grave lesión de rodilla

El Tottenham no gana para disgustos. Inmersos en la cara lucha por la permanencia en la Premier League, los 'spurs' se medían en Molineux a un Wolverhampton ya descendido a Championship. El partido transitaba 0-0, cuando los londinenses recibieron un duro mazazo en forma de lesión.

Xavi Simons pugnaba por la posesión con el local Hugo Bueno sobre la línea de fondo. El centrocampista neerlandés intentó ganar el balón con una especie de salto, pero al impactar con el terreno de juego la rodilla derecha se flexionó más de lo debido, con una torcedura completamente antinatural. El canterano del Barcelona pronto vio que algo había sucedido.

Xavi Simons, en el partido entre el Wolverhampton y el Tottenham / EFE

Simons cayó al suelo entre visibles gestos de dolor e, incluso, se le vio derramar alguna lágrima cuando los servicios médicos del Tottenham le practicaban la habitual prueba para comprobar la estabilidad de su rodilla. A falta de las pruebas médicas que se le practicarán en las próximas horas, todo hace indicar que el futbolista de Países Bajos se perderá lo que resta de temporada con los 'spurs' y ve comprometida su presencia en la convocatoria de Ronald Koeman con la 'Oranje' para el próximo Mundial.

Siguen en descenso

A pesar de todo, el Tottenham hizo los deberes en Molineux con una victoria pírrica pero igualmente válida. Los 'spurs' desatascaron el partido gracias a un gol de Joao Palinha. Los tres puntos, no obstante, no sirven para que los del norte de Londres abandonen la zona de descenso. El triunfo 'in extremis' del West Ham frente al Everton, con una diana de Callum Wilson en el minuto 93, deja la salvación para los de Roberto De Zerbi a dos puntos.